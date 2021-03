"रोहयो' च्या फायली हालेनात; तक्रारी करण्याचे जि. प. अध्यक्षांचे आवाहन 

सांगली : रोजगार हमी योजनेच्या कामांना मंजूरी देताना, मस्टर जारी करताना फायली हालत नसल्याच्या तक्रारींचा ढिग जिल्हा परिषदेत साचला आहे. या तक्रारी अधिकाऱ्यांच्या अडवणुकीच्या धोरणाचा पंचनामा करणाऱ्या आहेत. त्यावर मंगळवारी (ता. 8) दुपारी 3 वाजता बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. त्यात अध्यक्ष प्राजक्ता कोरे, उपाध्यक्ष शिवाजी डोंगरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांच्या समोर पंचनामा होणार आहे. त्यात काही जणांच्या दांड्या उडण्याची शक्‍यता आहे. जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेच्या कामांना मंजूर मिळवून घेणे आणि ती मिळाल्यानंतर पंचायत समित्यांकडून मस्टर जारी करून घेणे हे काम दिव्य झाले आहे. हे काम विहित वेळेत झाले तर देवाला नारळ फोडावा, अशी परिस्थिती आहे. पंचायत समित्यांतील अधिकारी सातत्याने त्यात अडचणी आणत आहेत. त्यामागची कारणे सर्वज्ञात आहेत. या साखळीला दणका देण्याची तसदी कधी घेतली गेली नाही. त्याबाबत तक्रारींची फाईलच तयार झाली आहे. जिल्ह्यातील दहा तालुक्‍यांत किती प्रस्ताव आले, किती प्रस्तावांना पंचायत समित्यांनी मंजुरी दिली, किती काळात काम पूर्ण झाले, बिले वेळेत दिली का, या साऱ्याचा पंचनामा होण्याची गरज आहे. तसे झाल्यास रोजगार हमी योजनेत वर्षानुवर्षे चालत आलेला गोंधळ कमी होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः गोठा कामांना अधिक मंजुरी आहे. त्यातही काही तालुक्‍यांनी अत्यल्प प्रकरणे मंजूर केली आहेत. अनेक फायली अडवून ठेवल्या आहेत. त्या अडवलेल्या फायलींचा हिशेब मंगळवारच्या बैठकीत घेतला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे यांनी या प्रकरणात नागरिकांनी आपल्या तक्रारी दाखल कराव्यात, असे आवाहन केले आहे. संपादन : युवराज यादव

Web Title: 'Rojgaar hami' files are not moving; appeal to ZP President to lodge a complaint