येस बॅंकेत या पालिकेचे अडकले 3 कोटी

तासगाव : रिझर्व्ह बॅंकेने पैसे काढण्यास निर्बंध घातलेल्या येस बॅंकेमध्ये तासगाव नगरपालिकेचे 3 कोटी रुपये अडकले आहेत. ऐन मार्च महिन्यात अडचणी उभ्या राहण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. सन 2017 मध्ये पालिकेने बॅंकेत खाते सुरू केले होते. यानिमित्ताने तासगाव पालिकेच्या शेतकरी बॅंकेत अडकलेल्या ठेवींच्या आठवणींना उजाळा मिळाला. तासगाव नगरपालिकेच्या वेगवेगळ्या बॅंकेत ठेवी आहेत. शासन नियमाप्रमाणे सांपत्तिक स्थिती असलेल्या बॅंकेत ठेवी ठेवाव्यात, असे नियम आहेत. तासगाव पालिकेने येस बॅंकेची शाखा तासगावात सुरू झाल्या झाल्या जून 2016 मध्ये अन्य शाखांतील ठेवी येस बॅंकेत वळवल्या आहेत. विविध योजनांचा सुमारे 3 कोटी इतका निधी या बॅंकेत ठेवींच्या रूपाने ठेवला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या आर्थिक निर्बंधामुळे तूर्तास तरी 3 कोटी इतका प्रचंड निधी अडकल्याचे आज स्पष्ट झाले. येस बॅंकेवर पैसे काढण्याच्या निर्बंधामुळे आज मुखाधिकारी गणेश शिंदे यांनी तातडीने येस बॅंकेच्या तासगाव शाखेच्या अधिकाऱ्यांना पालिकेत बोलावून याविषयी माहिती घेतली. त्यानंतर पैसे अडकल्याचे स्पष्ट झाले. बॅंकेवरील निर्बंध दूर होतील तेंव्हा होतील. परंतु अनिश्‍चिकाळासाठी 3 कोटी अडकले हे मात्र निश्‍चित.दरम्यान, मुख्याधिकारी श्री. शिंदे यांनी "सकाळ' शी बोलताना येस बॅंकेत तीन कोटींच्या ठेवी अडकल्याच्या वृताला दुजोरा दिला. निर्बंध दूर होतील, तशा ठेवी काढून अन्यत्र ठेवण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आता हा निधी अडकल्याने विकास कामांवर किती परिणाम होणार ? निधी अडकलेल्या कोणत्या योजनेच्या कोणत्या कामाची आणि किती रक्कमेची बिले रखडणार? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मुळात अन्य सरकारी बॅंका सोडून तासगावात नव्याने सुरू झालेल्या येस बॅंकेच्या शाखेत अचानक एवढे पैसे का वळवण्यात आले हे गुलदस्त्यात आहे. मात्र यानिमित्ताने पुन्हा एकदा तासगाव पालिकेने सांगलीच्या वसंतदादा शेतकरी सहकारी बॅंकेत ठेवलेल्या ठेवी बुडल्याच्या आठवणी जाग्या झाल्या आहेत.

