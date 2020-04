केशरी कार्डावरही मिळणार माणसी 5 किलो धान्य

सांगली ः कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने केशरी कार्डधारकांना माणसी पाच किलो धान्य द्यायचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्याचा जिल्ह्यातील 10.18 लाख लोकांना होईल. प्रत्येकी तीन किलो तांदूळ बारा रुपयांनी मिळेल. महिनाअखेरीस याचे वाटप केले जाईल.

जिल्हा पुरवठा अधिकारी वसुंधरा बारवे म्हणाल्या,"" लाखाच्या आतील उत्पन्नधारकांना केशरी कार्डधारकांना अशा जिल्ह्यातील 10 लाख 18 हजार 187 लोकसंख्येला प्रतिमाणसी पाच किलोप्रमाणे धान्य मिळेल. केंद्र शासनाचे तांदूळ वाटप पूर्ण झाल्यानंतर या धान्याचे वाटप होईल. सर्वसाधारणपणे एप्रिल अखेरीस त्याचे वाटप सुरु होईल.''

त्या म्हणाल्या,"" टाळेबंदीत कोणताही नागरीक उपाशी राहता कामा नये. नियमित कार्डधारकांना 3 लाख 75 हजार 200 कुटुंबांना स्वस्त धान्याचे 95.54 टक्के धान्याचे वाटप पूर्ण झाले आहे. प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी आणि अंत्योदय अन्न योजना या दोन योजनांमधून सुमारे 4393 टन गहू, 2847 टन तांदूळ, तर 2928 क्विंटल डाळींचे वाटप पॉस मशीनवरून झाले आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत एप्रिल ते जून पर्यंत प्रती लाभार्थी प्रती महिने 5 किलो तांदूळ मोफत वाटण्यात येणार आहे. प्रत्येक व्यक्ती 5 किलोप्रमाणे कालपासून ( ता.10 एप्रिल) वाटप सुरु झालेले आहे. एकाच दिवसात 85 हजार 584 कुटुबांना 1951 टन धान्याचे वाटप पूर्ण झालेले आहे. येत्या आठवड्यात सर्व वाटप अपेक्षीत आहे. जिल्ह्यातील 1356 दुकानदार आहेत.''



