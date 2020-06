या कार्यालयात आता नातेवाईकांची लुडबूड होणार बंद; वाचा कुठे आणि कुणी दिला आदेश

सांगली : जिल्हा परिषदेच्या कारभारात पदाधिकारी आणि सदस्यांच्या नातेवाईकांना लुडबुड बंदी करण्याचे कडक धोरण राबवले जाणार आहे. तसे स्पष्ट संकेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी दिले आहेत. त्यासाठी त्यांनी सन 2007 साली राज्य शासनाने जारी केलेला अध्यादेश सर्वांच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. सोबत, जिल्हा परिषद सदस्यांना विविध कक्षात भेटी देऊन चौकशी करण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यानिमित्ताने श्री. गुडेवार यांनी प्रचंड शिस्तीचा बडगा उगारल्याचे मानले जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या कारभारात महिलांचा टक्का वाढला आहे. पन्नास टक्के आरक्षण आहे. महिला सदस्यांची संख्या तीस आहे. सध्या अध्यक्षपदी प्राजक्ता कोरे आहेत. आशा पाटील आणि सुनिता पवार सभापती आहेत. सध्याच्या जिल्हा परिषद सदस्यांचा सत्तेचा कालावधी अजून दोन वर्षे आहे. या स्थितीत श्री. गुडेवार यांच्याकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पदभार आला. त्यांच्या कामाची पद्धत "शिस्त आधी' अशी आहे. नाहक लुडबूड खपवून घ्यायची नाही, नियमबाह्य कामे करायची नाहीत, अशा पद्धतीने त्यांनी आजवर दबदबा ठेवला. आता त्यांनी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पदाधिकाऱ्यांनाही शिस्तीत राहण्याची अप्रत्यक्ष सूचना केली आहे. ती कायदेशीर आहे. शासनाचेच ते धोरण आहे. ते जाहीर सांगण्याऐवजी श्री. गुडेवार यांनी पहिल्या टप्प्यात निदर्शनास आणून देत चर्चा घडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून सुधारणा अपेक्षित आहे. तसे झाले नाही, तर कारवाईचे अधिकार या अध्यादेशाने दिलेत. कारवाई करायला गुडेवार कधीच मागे हटले नाहीत, असा त्यांचा इतिहास सांगतो. जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी वर्तुळात काहीसे धास्तीचे वातावरण आहे. जिल्हा परिषदेच्या कारभारात "अँटी चेंबर बैठका' वाढल्या आहेत. खुर्चीत बसलेले पदाधिकारी नामधारी राहिल्याची उघड चर्चा सुरु आहे. पदाधिकाऱ्यांचे नातेवाईक निर्णय घेत आहेत का, असे चित्र समोर यायला लागले आहे. काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठकाही हे नातेवाईकच घेत आहेत. हा मुद्दा जिल्हा परिषद वर्तुळात चांगलाच खटकला आहे. त्याबाबत सहाजिकच श्री. गुडेवार यांच्या कानापर्यंत काही गोष्टी गेल्या. शिवाय, काही प्रसंगी त्यांच्या लक्षातही या गोष्टी आल्या. त्याचवेळी एका "हुशार' सदस्याने सन 2007 चा अध्यादेश शोधून काढला. तोच श्री. गुडेवार यांनी आता बेशिस्तीविरुद्धचे हत्यार म्हणून पुढे आणलाय. "समझदारको इशारा काफी है', अशा पद्धतीने त्यांनी ही चर्चा घडवून आणली. आता नातेवाईक अँटी चेंबरचा ताबा सोडतील का आणि प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्याचा नाहक प्रयत्न थांबवतील का, याकडे लक्ष असेल. त्यानंतरही हा प्रकार सुरु राहिला तर गुडेवार यांच्या "स्ट्रेट ड्राईव्ह' चे परिणाम गंभीर असतील, अशा चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. शिस्त आणि संरक्षणही चंद्रकांत गुडेवार यांनी कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावण्यासाठी कडक पावले उचललीत. त्यात दोन दांड्या उडाल्या आहेत. हे करताना त्यांनी कर्मचाऱ्यांना संरक्षण कवच दिले आहेत. जिल्हा परिषद सदस्यांनी उठसूठ कुठल्याही कक्षात चौकशी करावी ; अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दमदाटी करावी, हे चालणार नाही. त्यांना तसे अधिकार नाहीत, असे सांगणारा अध्यादेशही श्री. गुडेवार यांनी समोर ठेवला आहे. अध्यादेश पाळला गेलाच पाहिजे शिस्त हा माझा पहिला अजेंडा राहिला. जिल्हा परिषदेचा कारभार पदाधिकाऱ्यांनीच पहावा, असे अपेक्षित आहे. तो शिस्तीचा भाग आहे. त्यात नातेवाईकांचा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप असू नये, असा अध्यादेश आहे. तो पाळला गेलाच पाहिजे. - चंद्रकांत गुडेवार, प्रभारी सीईओ, जि. प., सांगली

