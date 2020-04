कालवा ओव्हरफ्लो झाला अन...

सलगरे (जि. सांगली) : म्हैसाळ योजनेचा सलगरे येथील टप्पा क्रमांक पाचमधील विद्युत जनित्रांमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे कालव्यातील पाणी ओव्हरफ्लो होऊन कालव्याजवळच असलेल्या सलगरे-डोंगरवाडी जुन्या रस्त्यावरून सांभारे तलावात मोठ्या प्रमाणात वाहून जात होते. येथील पाचव्या टप्प्यांतील विद्युत जनित्रांमध्ये शुक्रवारी दुपारी 12च्या दरम्यान अचानक बिघाड झाल्याने पाचव्या टप्प्यातून पुढे कवठेमहांकाळकडे जाणारे पाणी ओव्हरफ्लो होऊन थांबल्याने पाचव्या टप्प्याजवळच्या संपूर्ण परिसरात पसरले होते. या टप्प्याजवळूनच सलगरे-कदमवाडी, डोंगरवाडीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरून मोठ्या प्रमाणात वाहणारे पाणी पुढे सांभारे तलावामध्ये जात असल्याची माहिती सरपंच तानाजीराव पाटील यांना मिळताच ओव्हरफ्लो होऊन वाहून जाणाऱ्या पाण्याची पाहणी करून संबंधित म्हैसाळ व छोटे पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पाणी ओव्हरफ्लो झाल्याची माहिती दिली. त्यानंतर मागील म्हैसाळच्या एक ते चार टप्प्यातील विद्युत मोटरी बंद करून कालव्यातून वाहणाऱ्या पाण्याचा वेग कमी करण्यात आल्यानंतर म्हैसाळ योजनेचे उपअभियंता आर. बी. पाटील, महेश झेंडे, उस्मान, कवले (जे. ई.) सचिन लोहार, कृष्णा यमगर, सचिन अजेटराव, राजू सरडे या कर्मचाऱ्यांनी तांत्रिक बिघाड पूर्ण केल्यानंतर रात्री साडेसात वाजता पाचवा टप्पा सुरू करून पूर्ण दाबाने पाणी कवठेमहांकाळ, जत तालुक्‍याकडे सोडण्यात आले. वर्षभरापूर्वी म्हैसाळ पाचवा टप्प्यातील विद्युत प्रवाहात वारंवार अडचणी निर्माण होऊन ओव्हरफ्लो पाण्यामुळे सलगरे-कदमवाडी, डोंगरवाडी रस्ता पाण्याच्या मोठ्या प्रवाहाने वाहून गेला होता. त्यामुळे या रस्त्याची उंची वाढवून रस्ता दुरुस्त करण्याची मागणी छोटे पाटबंधारे विभागाकडे सरपंच तानाजीराव पाटील यांनी केली आहे. यावेळी विजय शिंदे, अरुण कांबळे, धनराज कांबळे उपस्थित होते.

