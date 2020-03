चक्क रस्त्यावरच "मास्क' ची विक्री

सांगली- "कोरोना' विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी अनेकजण "मास्क' वापरू लागलेत. मास्कचा अनेक ठिकाणी तुटवडा जाणवत असताना चक्क रस्त्यावरच घरात शिवलेले मास्क 30 रूपयाला एक नग याप्रमाणे विकले जात आहेत. सदरचे मास्क "मेडिकेटेड' नसून ग्राहकांची निव्वळ लूट सुरू आहे. कोरोनाच्या विषाणूपासून बचाव व्हावा म्हणून गेले दोन-तीन आठवडे सर्वत्र मास्क, रूमाल आणि स्कार्फचा वापर वाढल्याचे चित्र दिसून येते. अनेक मेडिकल दुकानातील मास्कचा साठा संपला आहे. काही ठिकाणी एमआरपी पेक्षा जास्त दराने मास्क विक्री सुरू असल्याच्या तक्रारीनंतर शासनाने कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. अनेकांना मेडिकल दुकानात वारंवार हेलपाटे मारून देखील मास्क मिळाले नाहीत. बाजारात एन 95 मास्क अनेकांनी खरेदी केले आहेत. तीन स्तर असलेले मास्क विषाणू रोखण्यासाठी उत्तम मानले जातात. परंतू असे मास्क संपल्यामुळे अनेकजण साधे मास्कही वापरत आहेत. मास्कऐवजी स्वच्छ रूमाल किंवा स्कार्फ बरा म्हणून त्याचा वापर केला जात आहे. मास्कचा काळाबाजार करू नका म्हणून स्पष्ट आदेश असताना आश्‍चर्य म्हणजे चक्क रस्त्यावरच मास्क विकले जात आहेत. काहींनी मास्कची मागणी लक्षात घेऊन साध्या कापडापासून मास्क बनवून त्याला "लेस' लावून विक्री सुरू केली आहे. अशा साध्या मास्कची किंमत 30 रूपये लावून ते रस्त्याकडेला तारेला अडकवून ग्राहकांना आकर्षित केले जात आहे. माधवनगर रस्त्यावरील मीरा हौसिंग सोसायटीसमोर आणि कर्मवीर चौकात मास्कचे स्टॉल लावले आहेत. साधा रूमाल दहा रूपयाला तर छोटासा मास्क 30 रूपयाला विकला जात आहे. बरेच ग्राहक असे महागडे मास्क खरेदी करत आहेत. परंतू त्याचा दर्जा नसल्यामुळे फसवणूक होत आहे.

Web Title: Sale of "masks" on the street