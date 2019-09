सातारा जिल्हा राष्ट्रवादी महिला आघाडीच्या खजिनदारपदी संगीता पवार 

वडूज : येथील सामाजिक कार्यकर्त्या संगीता रवींद्र पवार (लोहार) यांची राष्ट्रवादी कॉंग्रेस महिला आघाडीच्या जिल्हा खजिनदारपदी निवड झाली आहे.

पक्षाच्या राज्याध्यक्षा रूपाली चाकणकर, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या उपस्थितीत जिल्हा कार्याध्यक्षा प्रा. कविता म्हेत्रे यांनी त्यांना निवडीचे पत्र दिले. श्रीमती पवार या महिला संघटन क्षेत्रात आघाडीवर असून, त्यांनी यापूर्वी कॉंग्रेसच्या खटाव तालुका महिला आघाडीचे अध्यक्षपद भूषविले होते. या निवडीबद्दल त्यांचे आमदार शशिकांत शिंदे, जिल्हाध्यक्ष सुनील माने, माजी आमदार प्रभाकर घार्गे, सभापती कल्पना मोरे, संदीप मांडवे, सुरेंद्र गुदगे, नगराध्यक्ष सुनील गोडसे, हणमंतराव खुडे आदींनी अभिनंदन केले.

