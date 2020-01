सांगली व सातारा पोलिस दलातील या अधिकार्यांना जाहिर झाले राष्ट्रपती पदक...

सांगली - तुरची प्रशिक्षण केंद्रातील वरिष्ठ निरीक्षक संभाजी सुदाम सावंत यांना आज राष्ट्रपती पदक जाहीर करण्यात आले आहे. सन १९८९ मध्ये ते पोलिस दलात भरती झाले आहेत. जळगाव, धुळे, नंदुरबार, मुंबई, सिंधुदुर्ग, मालेगाव, नाशिक येथे त्यांनी सेवा बजावली आहे. त्यांना यापूर्वी पोलिस महासंचालक पदकही प्रदान करण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयातर्फेही त्यांचा गौरव करण्यात आला आहे. वसंत साबळेंना दुसऱ्यांदा पदक कोरेगाव पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस उपनिरीक्षक वसंत साबळे यांना दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती पोलिस पदक जाहीर झाले आहे. दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती पदक मिळवणारे ते राज्यातील, तसेच जिल्हा पोलिस दलातील एकमेव पोलिस कर्मचारी आहेत. वसंत साबळे यांचे मूळ गाव वडूज (ता. सातारा) असून, ते सन १९८४ मध्ये पोलिस दलात भरती झाले. त्यांनी खंडाळा, फलटण, कऱ्हाड, सातारा येथे सेवा बजावली आहे.

Web Title: The Sangli and Satara police forces have been declared Presidential Medal