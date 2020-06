मिरज पश्चिममधील कोणत्या गावात आहे कोरोनाची भिती, जिल्हाधिकाऱ्यांनी काय दिले आदेश...वाचा

सांगली : मिरज तालुक्‍यातील मौजे डिग्रजने सन 2003 मध्ये पोलिसांच्या दहशतीखाली रात्री जागून काढल्या. त्यानंतर सन 2005 मध्ये आला महापूर... पुन्हा 2019 ला महापुराने दहशत माजवली...या आठवणी मौजे डिग्रजकरांच्या मनात घर करून असतानाच कोरोनाने एका विचित्र फेऱ्यात आणून लोकांना सोडले. येथील पती-पत्नी कोरोनाबाधित असल्याचे स्पष्ट झाले. धक्कादायक बाब म्हणजे पुरुष हा शासकीय कार्यालयात सेवक आहे. नोकरीनिमित्त निम्म्या गावाशी त्याचा संपर्क आला आहे. या गोष्टीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी पूर्ण गाव कंटेन्मेट झोनमध्ये आणण्याचा निर्णय घेतला. पूर्ण गावाच्या सीमा बंद केल्या जातील. ना लोकांना बाहेर जाता येईल, ना अन्य कुणाला गावात जायला परवानगी मिळेल. कोरोनाचा फैलाव वाढू नये, कुणी बाधित झाले असेलच तर त्याला तत्काळ उपचारासाठी दाखल केले जाईल, याकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरोग्य यंत्रणेला केली आहे. लोकांनीही लक्षणे जाणवल्यास तत्काळ तपासणीसाठी पुढे यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनीही माहिती घेऊन जिल्हा आरोग्य यंत्रणेला आवश्‍यक सूचना दिल्या. संबंधित दाम्पत्य ज्या गल्लीत राहते, ती गल्ली गावाच्या गजबजलेल्या भागात आहे. या भागात नेहमी वर्दळ असते. कोरोना बाधित ज्या कार्यालयात काम करतो, तेथे महिनाभरात सामान्यांची आवक-जावक खूप झाली आहे. या व्यक्तीचा अनेकांशी थेट संपर्क झाला. त्यामुळे काहींना बाधा झाली असण्याची भीती आहे. त्यामुळे गाव भीतीच्या छायेत आहे. आजवर जिल्ह्यातील 83 गावांमध्ये कोरोना पोहचला, मात्र मौजे डिग्रज दूर होते. या साडेचार हजार लोकवस्तीचा गावात काल पहिली बातमी आली आणि गाव आता हादरून गेला. हे पण वाचा - ब्रेकिंग - इचलकरंजीत वेटरला झाली कोरोनाची लागण महिलेचा दोन रुग्णालयांत संपर्क मौजे डिग्रज (ता. मिरज) येथील बाधित 45 वर्षीय महिला कोरोना झाल्याचे स्पष्ट झाले. संबंधित महिलेचा पतीदेखील पॉझिटिव्ह आहे. संबंधित महिला सांगली व मिरजेतील दोन रुग्णालयांत नातेवाईक दाखल असल्याने मदतीसाठी गेली होती. प्रशासनाकडे लोकांनी माहितीही कळवली आहे. खासगीत एका अधिकाऱ्याने यास दुजोराही दिला आहे. मात्र, आरोग्य प्रशासनाकडून कोणताही खुलासा केलेला नाही. संबंधित ठिकाणे सील करणे किंवा किमान काळजी घेण्यासाठी प्रशासनाने हालचाल केली नसल्याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्‍त होत आहे. कदाचित गुरुवारी कार्यवाही होण्याचा अंदाज व्यक्‍त केला जात आहे. हे पण वाचा -कोल्हापुरातील या गावात दरवर्षी पडतो सोन्याचा पाऊस; महिलेला सापडली सोन्याची मुद्रा

