Nashik

सिडको : विनापरवानगी विवाहस्थळी सामाजिक अंतर व मास्क न घातल्याबद्दल सिडको मनपा विभाग व अंबड पोलिस ठाणे यांच्या संयुक्त विद्यमानाने कारवाई करून एकूण तीस हजारांचा दंड आकरण्यात आला. (Marriage ceremony without permission unitive action of the administration)