नेहरूंनी केलेली चूक मोदींनी येऊन सुधारावी; बेळगावमध्ये संजय राऊत यांचे वक्तव्य

बेळगाव : मोदी सरकारला पश्‍चिम बंगाल आणि देशाच्या इतर भागात सुरू असणारी दडपशाही दिसते. मात्र बेळगावात होणारा अन्याय, अत्याचार आणि दडपशाही दिसत नाही. यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी एकदा बेळगावात येऊन ही दडपशाही पहावी आणि पंडित नेहरु यांनी केलेली चूक सुधारुन सीमावासियांना न्याय मिळवून द्यावा असे प्रतिपादन शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी केले. बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणुकीतील महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे उमेदवार शुभम शेळके यांच्या प्रचारार्थ बुधवारी (14) संयुक्त महाराष्ट्र चौकात जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी खासदार राऊत यांनी सीमाप्रश्‍नी बोलत होते. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा अजून संपलेला नाही. शिवसेनेने नेहमीच सीमाप्रश्‍नी अग्रेसर भुमिका घेतलेली आहे. रक्ताच्या नात्याने आजही शिवसेना तुमच्या सोबत असून भगव्या ध्वजाला हात लावाल तर मराठी जनता गप्प बसणार नाही. शेळकेच्या उमेदवारीतून एक नवीन लढाई सुरू झाली आहे. संविधानाने दिलेले हक्क मराठी माणसाला मिळत नाहीत. येडीयुराप्पा यांच्या राज्यात मराठी माणसांवर अन्याय केले जात आहेत. हे दूर होण्यासाठी केंद्राने पावले उचलली पाहिजेत. लोकशाही मानत असाल तर सीमावासियांना न्याय मिळालाच पाहिजे. शिवसेनेचा पिंड हा दादागिरीचा असून कोणीही दादागिरीची भाषा करू नये. माणुसकीच्या नात्याने महाराष्ट्र नेहमीच कर्नाटकाला मदत करत आला आहे. मात्र मनात आणले तर कर्नाटकाच्या आर्थिक नाड्या दाबल्या जातील. ही लढाई फक्त मराठी माणसाची नसून संपूर्ण महाराष्ट्राची आहे. त्यामुळे सर्वांनी वज्रमुठ आवळून शेळके यांना विजयी करावे असे आवाहन त्यांनी केले. हातकणंगलेचे खासदार धैर्यशील माने यांनी मराठी माणसांना विकत घेणारा अजून जन्मला आला नाही. शुभम शेळकेच्या या नवीन ताकतीचा उदय होतो आहे. अनेक ठिकाणीचे उमेदवार पाहिले पण शुभम देशातील सर्वात मोठा खासदार होणार आहे. सिंहाच्या मदतीला शिवसेना आली असून मराठीच्या अस्तित्वाची लढाई नव्या नेतृत्वाखाली आपणच जिंकणार आहोत. इतर समाज देखील समितीला मतदान करण्यासाठी पुढे येतील. ही भुमिपूत्रांची लढाई असून यात कोल्हापूरकर नेहमीच पाठीशी आहेत असे उद्गार त्यांनी काढले. यावेळी मध्यवर्ती समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी, शुभम शेळके, शिवसेना कोल्हापूर जिल्हा प्रमुख विजय देवणे, रमाकांत कोंडुसकर आदींनी मनोगत व्यक्त केले. व्यासपीठावर माजी आमदार मनोहर किणेकर, माजी महापौर मालोजी अष्टेकर, शिवसेना जिल्हा प्रमुख प्रकाश शिरोळकर, दत्ता जाधव, संपर्क

प्रारंभी छत्रपती शिवाजी राजांच्या पुतळ्याचे पूजन करण्यात आले. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह हुतात्म्यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. प्रचारासाठी रोड शो

महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे उमेदवार शुभम शेळके यांच्या प्रचारासाठी बुधवारी (14) काढण्यात आलेल्या फेरीमध्ये शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत, खासदार धैर्यशील माने यांच्यासह अनेक नेते मंडळी सहभागी झाली होती. त्यामुळे कार्यकर्त्यांचा उत्साह पाहण्यासारखा होता. फेरीमध्ये 15 हजार हून अधिक मराठी भाषिक सहभागी झाले होते. रामलिंगवाडी येथून फेरीला सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर शिवाजी उद्यान येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. त्यानंतर एसपीएम रोड, कपिलेश्‍वर ब्रिज, रामलिंग खिंड गल्ली, किर्लोस्कर मार्गे संयुक्त महाराष्ट्र चौकात फेरीची सांगता करण्यात आली. भगवे ध्वज, भगव्या टोप्या आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या अखंड घोषणा यामुळे फेरी उत्साहात झाली. जाहीर सभा महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे उमेदवार शुभम शेळके यांच्या प्रचारासाठी गुरुवारी (15) खासदार धैर्यशील माने यांची सकाळी 10 वाजता शिवाजी नगर येथे तर सांयकाळी 4 वाजता कणबर्गी येथे जाहीर सभा होणार आहे.

