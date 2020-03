शाळा बंद, पण शिक्षकांना सुटी नाही

सांगली ः कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढू नये, यासाठी जिल्ह्यातील सर्व शाळा आजपासून बंद ठेवण्यात आल्या. सकाळी विद्यार्थी शाळेत दाखल झाले, त्यांनी 31 मार्चपर्यंत सुटी असल्याचे सांगून शिक्षकांनी घरी पाठवले. या काळात शिक्षकांना मात्र शाळेत हजर रहावे लागणार आहे. त्यांनी अन्य शैक्षणिक कामे उरकून घ्यावीत, असे आदेश जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागामार्फत देण्यात आले आहेत. राज्यातील शहरी भागातील शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय शनिवारी सायंकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केला होता. त्यात ग्रामीण शाळा समाविष्ट नव्हत्या. त्याबाबतचा स्वतंत्र निर्णय पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी रविवारी दुपारी घेतला. त्यामुळे जिल्ह्यातील शहरी शाळांसह ग्रामीण शाळा, महाविद्यालये, अंगणवाड्या, बालवाड्या, खासगी शिकवण्या, ग्रंथालये, अभ्यासिका सर्व बंद करण्यात आल्या. या निर्णयाचा अमल झाला नाही तर थेट कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे आदेशात म्हटलेले असल्याने कुणीही त्याला विरोध केला नाही. सकाळी शाळेच्या नियमित वेळेत विद्यार्थी हजर झाले. आजपासून सकाळी शाळा भरणारी होती. शनिवारी त्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. विद्यार्थ्यांना आजपासून सुटी असल्याची माहिती नव्हती. त्यामुळे शिक्षकांना हजर राहून मुलांना घरी पाठवावे लागले. त्यांनी मुलांना घरातच राहण्याचा आणि अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्या. कोरोनाबाबत दक्षता घ्या, पालकांनाही सांगा, असे सूचित केले. या पार्श्‍वभूमीवर शिक्षकांनी काय करायचे, याचा खुलासा अद्याप करण्यात आला नव्हता. जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांच्या आदेशात त्याचा कुठेही उल्लेख नव्हता. आज जिल्हा परिषदेच्या पातळीवर त्यावर चर्चा झाली. शिक्षकांनी या काळात शाळेत हजर रहावे, सकाळ सत्रात शाळा असलेल्या ठिकाणी सकाळी आणि दुपार सत्रात शाळा असलेल्या माध्यमिक शाळातील शिक्षकांनी दुपारी शाळेत यावे. आपली शैक्षणिक कामे उरकून घ्यावीत, असे आदेशात म्हटले आहे.

