शाळांना वर्ग भरवण्यास मान्यता, मात्र शाळांचा सावध पवित्रा 

सांगली ः कोरोना संकटातून मार्ग काढत शाळा सुरु करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. 1 जुलैपासून नववी, दहावी आणि बारावीचे वर्ग सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, मात्र अद्याप एकही शाळा सुरु झाली नाही. यंदा शाळांना शुल्कवाढीला राज्य शासनाने बंदी घातली आहे. शुल्क वसुली करता येईल, मात्र ती एकरकमी नाही. त्याला टप्पे पाडावे लागणार आहेत. त्यामुळे अडचणीतील पालकांना थोडासा दिलासा मिळणार आहे. यंदाचे शैक्षणिक वर्ष मोठ्या संकटात आहे. कोरोनाच्या धास्तीमुळे पालकांत चिंता आहे. शिक्षक शाळेत येत आहेत. ऑनलाईन अभ्यास सुरु आहे. पोषण आहाराचे वाटप सुरु आहे, मात्र वर्ग भरवण्यास मान्यता नाही. 1 जुलैपासून तीन वर्ग भरवण्यास स्थानिक पातळीवरील स्थिती पाहून मान्यता द्यावी, असे ठरले आहे. सहावी, सातवी आणि आठवीचे वर्ग ऑगस्टपासून भरतील तर तिसरी, चौथी, पाचवीचे वर्ग सप्टेंबरपासून भरवता येतील. पहिली आणि दुसरीचे वर्ग भरवण्याबाबत शाळा समिती, ग्रामपंचायत आणि शिक्षकांनी निर्णय घ्यायचा आहे. हे सारे सुरळित कधी होणार, याची माहिती नाही. शाळाच भरणार नसतील तर मग शंभर टक्के शुल्क का द्यायचा, असा सवाल काही ठिकाणी उपस्थित झाला आहे. राज्य शासनाने शुल्क आकारणीबाबत काढलेल्या आदेशानुसार यंदा शुल्कवाढ असणार नाही, हे स्पष्ट आहे. शिवाय, गणवेश, दप्तर याची सक्तीही करता येणार नाही. पालक संकटात असल्याने शुल्क वसुली टप्प्याटप्प्याने करता येणार आहे. कुणी सक्तीने शुल्क वसुली केली तर पालकांनी शिक्षण उपसंचालकांकडे तक्रार दाखल करायची आहे.

Web Title: Schools are allowed to fill classes, but schools are cautious