बापरे ! डिस्कव्हरीवरचे कार्यक्रम पाहून त्याने पकडल्या तब्बल तीस मगरी...

कोल्हापूर - वन विभागाला ग्रामस्थांचा फोन आला की, संगमेश्‍वरला वन विभागातून फोन जातो. अमूक गावात, तमूक ठिकाणी मगर आली आहे. जाऊ शकाल का ? मग संगमेश्‍वर कोणताही विचार न करता दोरीचा फास आणि अन्य साधने घेऊन बाहेर पडतो. गावातील लोक वाटच बघत असतात. त्याला घेऊन कधी नदीकाठी, तर कधी शेतात जातात. कधी कधी तर विहिरीमध्येच मगर असते. तेथे जाऊन संगमेश्‍वर परिस्थितीचा अंदाज घेतो. मगरीचा आकार, तिची स्थिती या सगळ्या गोष्टी लक्षात आल्यावर दोरीचा फास तिच्या शरीराभोवती पडेल अशा पद्धतीने टाकतो. कधी पहिल्या प्रयत्नात, तरी कधी अथक परिश्रमानंतर यश येतं. मग फास आवळून मगरीला काबूत आणलं जातं. त्यानंतर मगरीचे पाय, जबडा तो चिकटपट्टीने बांधतो. या सगळ्या प्रयत्नात ग्रामस्थ आणि वन विभागाचे कर्मचारीही मदत करतात; पण संगमेश्‍वर धाडसाने मगरीला सामोरा जातो. पकडलेली मगर वन विभागाच्या ताब्यात दिली जाते. तिची रवानगी सुरक्षित स्थळी होते. मगर जिवंत आणि सुरक्षित राहते. याच समाधानाने संगमेश्‍वर घराकडे परततो. आता हा क्रम कायमचाच झाला आहे. लहानपणीच त्याला वन्यजीवांचा लळा पावसाळा आला की, मग तर अधिकच धावपळ होते; पण याचे संगमेश्‍वरला फारसे काही वाटत नाही. संगमेश्‍वर मूळचा लातूर जिल्ह्यातला. अभियांत्रिकी शाखेचे शिक्षण घेण्यासाठी जयसिंगपूरला आला. लहानपणीच त्याला वन्यजीवांचा लळा लागला; पण लातूर जिल्ह्यात फारसे वन्यजीव नसल्याने संगमेश्‍वर छायाचित्रे, डिस्कव्हरीवरचे कार्यक्रम पाहून वन्यजीवांची माहिती संकलित करत होता. शाळेत असल्यापासूनच साप पकडण्यात त्याची हातोटी होती. जखमी पक्ष्यांवर उपचार करून त्यांना जीवदान देणे, प्राण्यांची माहिती मित्रांना सांगणे अशी अनेक कामे तो छंद म्हणून करत होता. क्लिक करा - बापरे ! मगरीने केले म्हशीला ठार... संगमेश्‍वर २००९ साली अभियांत्रिकी शाखेचे शिक्षण घेण्यासाठी कोल्हापुरातील जयसिंगपूर येथे आला. येथील एका महाविद्यालयातून त्याने आपले बी.ई.चे शिक्षण पूर्ण केले. या काळात त्याने मगरीविषयीच्या बातम्या वर्तमानपत्रातून वाचल्या. कोल्हापूर जिल्ह्यातील वारणा आणि कृष्णा या दोन नद्यांमध्ये पूर्वीपासून मगरीचा अधिवास आहे. संगमेश्‍वरने मगरीचा अभ्यास सुरू केला. मगरीचे अन्न, तिचा अधिवास, मगरीचे प्रकार, प्रजनन या सगळ्यांची माहिती त्याने घेतली. डिस्कव्हरी वाहिनीवरचे मगरीचे कार्यक्रम पाहून त्याने मगर पकडण्याची एक पद्धत विकसित केली. पहिल्यांदा दानोळीमध्ये (ता. शिरोळ) विहिरीमध्ये पडलेली मगर त्याने पकडली. याविषयी संगमेश्‍वर सांगतो, ‘सुरुवातीला भीती वाटली; पण मी मगरीला पाण्याबाहेर काढले नसते तर तिचा मृत्यू झाला असता. लोकांनी तिला मारले असते; पण आता मगर पकडण्याची सवय झाली आहे. दोरीचा फास आणि चिकटपट्टी या द्वारे मगर पकडून मी तिची लांबी, रुंदी, वय याची नोंद घेतो. त्यानंतर तिला सुरक्षित अधिवासात सोडून देतो. तब्बल साडेबारा फूट लांबीची मगर पकडली संगमेश्‍वरने वारणा आणि कृष्णा या नद्यांमध्ये पूर्वापार मगरी आहेत. पूर्वी त्या खोल डोहाच्या ठिकाणी असायच्या. क्वचितच माणसाच्या दृष्टीस पडायच्या; मात्र वाळू उपसा आणि नदी प्रदूषणामुळे त्यांचा अधिवास नष्ट झाला. मग त्या शेताच्या आसपास येऊ लागल्या. कोल्हापूर जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ दोनच वेळा मगरीने माणसावर हल्ला केला आहे. प्रजननाच्या काळात नर आक्रमक होतो. नदीच्या काठी पाण्यासाठी कमरेतून वाकलेला माणूस त्याला चार पायांच्या भक्ष्यासारखा वाटतो. मगच तो हल्ला करतो. मादीने अंडी घातल्यानंतर सुरक्षेच्या कारणावरून आक्रमक होतो. आपल्या पिल्लांची रक्षा करण्यासाठी ती हल्ला करते. या व्यतिरिक्त कधीही मगर हल्ला करत नाही. नदीमधील जलचर हेच तिचे मुख्य अन्न आहे.’ संगमेश्‍वरने आतापर्यंत सर्वांत मोठी म्हणजे तब्बल साडेबारा फूट लांबीची मगर पकडली आहे. हेही वाचा - हमाल करतोय मुलीच्या स्वप्नावर सगळा पगार खर्च संगमेश्‍वरच्या कामाचा उपयोग वन खात्यालाही होतोय त्याने आजतागायत ३० मगरींना पकडून जीवदान दिले आहे. अत्यंत शास्त्रोक्त पद्धतीने तो मगर पकडतो. तिची नोंद घेतो. त्याच्या या अभ्यासाचा उपयोग वन खात्यालाही होतो. संगमेश्‍वरने वाईल्ड लाईफ कॉन्झर्वेशन अँड रेस्क्‍यू सोसायटीची स्थापना केली आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून तो वन्यप्राण्यांना सोडवणे, त्यांच्यावर औषधोपचार करणे, लोकांमध्ये वन्यप्राण्यांविषयी प्रबोधन करणे अशी विविध प्रकारची कामे करतो. सुमारे ७० जण या संस्थेचे सभासद आहेत. वन्यप्राण्यांच्या प्रेमापोटी लातूरच्या संगमेश्‍वरची कोल्हापूर हीच कर्मभूमी झाली आहे. त्याचे हे काम केवळ वन्यजीवांना वाचवणारे नाही, तर माणूस आणि निसर्ग यांच्यातील संघर्ष कमी करून त्यांना जोडणारे आहे.

