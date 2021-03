येळावीत चोरट्यांचा धुमाकूळ; तीन दिवसांपासून सलग चोऱ्यांचे सत्र

येळावी (जि. सांगली) : गेल्या तीन दिवसांपासून निमणी, नेहरूनगर परिसरात चोरट्यांचा धुमाकूळ सुरू झाल्याने ग्रामस्थांत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. चोरट्यांनी गुरूवारी रात्री चार शेतकऱ्यांचे द्राक्षबाग औषधासह एचटीपीचे साहित्य असा 38 हजारांचा तर शनिवारी रात्री मेडिकल फोडून सुमारे बारा हजाराची रेस सायकल चोरून नेली. निमणी येथील द्राक्ष बागायतदार श्रीकांत शेळके यांची शेती तुरची रोडला आहे. सदर बागायतदारांनी गुरूवारी रात्री द्राक्ष बागेस लागणारी औषधे पत्र्याच्या शेडमध्ये ठेवली होती. शुक्रवारी सकाळी औषध आणण्यासाठी शेडमध्ये गेले असता शेडचे कुलूप तोडलेले दिसले. शेडमध्ये जाऊन पाहिले असता बागेस लागणारी सर्व औषधे व एचटीपीचे साहित्य दिसले नाही. तेंव्हा चोरीचा प्रकार त्यांच्या लक्षात आला. तासगाव पोलिस ठाण्यात गुरूवारी रात्री केली आहे. घटनेत शेतकऱ्यांने आपल्या शेतातील पत्र्याचे शेड फोडून सुमारे वीस हजार रुपयांची औषधे चोरीस गेल्याचे म्हटले आहे. त्याच रात्री नेहरूनगर येथील द्राक्षबागायतदार शहाजी काकासो राजमाने यांच्या शेतातील 325 फूट केबल, एचटीपीचे तीन पितळी व्हाल्व तीन निपल असा पाच हजारांचे साहित्य व श्रीकांत शेळके यांचे शेतशेजारी महादेव पाटील (लुगडे) यांच्या शेडमधील चार हजार किंमतीचे एचटीपी व्हॉव्ह गन, निपल, विकास किसन गायकवाड यांच्या शेतातील एचटीपी व्हॉल्व, निपल, गन असे चार हजारांचे साहित्य चोरीस गेले. त्यांची एकूण किंमत 38 हजार होते. शेती साहित्य अज्ञात चोरट्यांनी चोरून नेले आहे. पंचनामे होऊन चोवीस तास होण्यापूर्वीच शनिवारी रात्री पुन्हा निमणी बस स्थानकासमोरील प्रदीप पाटील यांचे औषध दुकान, शेजारील दवाखाना व पाठीमागील कांरडे मामा यांचे घर फोडले आहे. यात प्रदीप यांची सुमारे बारा हजारांची रेस सायकल व किरकोळ रक्कम अज्ञात चोरट्यांनी नेली आहे.

या सर्व घटनांचा पंचनामा तासगाव पोलीसांनी केला आहे. तासगाव पोलीस पुढील तपास करीत आहेत. संपादन : युवराज यादव

Web Title: Sessions of theft for three days in a row in Yelavi