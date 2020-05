आई..आई....."व्हॉटस्‌ ऍप' वरून प्रेत पाहून तिने हंबरडा फोडला 

कामेरी (सांगली)- थांबा लेकीला येऊ द्या.... मगच स्मशानभूमीत न्या...आई वर तिचा लय जीव होता.....असं कोणीतरी म्हणालं...पण जिल्हा बंदी आदेशाने तिला येताच आलंच नाही. शेवटची मायलेकीची भेट झालीच नाही. अखेर तिनं आपल्या आईचं प्रेत व्हॉट्‌स ऍप वरून पाहिलं आणि मोठ्याने आई..आई...असा हंबरंडा फोडला..."लॉकडाउन' आणि जिल्हाबंदीमुळे तिला आईचे अंतिम दर्शनही घेता आले नाही. वाळवा तालुक्‍यातील कामेरी येथील श्रीमती हिराबाई गणपती पाटील यांचे वयाच्या 91 वर्षी वृद्धापकाळाने निधन झाले. त्यांची एक कन्या सोनाबाई विदेशी नव्हती तर अवघ्या 40 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील साजणी या गावी रहात होती. आईच्या निधनाची वार्ता तिला समजली. तिने आई... आई ....म्हणून हंबरडा फोडला. आईला पाहण्यासाठी ती व्याकुळ बनली. परंतू कोरोनामुळे जिल्हा बंदी आदेश होता. तरीही आईचे अंतिम दर्शन घेता यावे यासाठी नातेवाईकांनी प्रयत्न केला. परंतू ऐनवेळी परवाना मिळणे अवघड होते. नातेवाईकांनी प्रतिक्षा करून मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्याचे ठरवले. आईचे अंतिम दर्शन तरी व्हावे म्हणून मुलीला "व्हॉटस्‌ ऍप' वर व्हिडिओ कॉल करण्यात आला. लोकांनी तिला मोबाईलवर आईचे दर्शन घडवलं... तिने मोबाईलवरच आईला पाहून हंबरडा फोडला मात्र अखेरीस मायलेकीची भेट झाली नाही..आई...आई म्हणून तिने फोडलेला हंबरडा अनेकांच्या मनाला चटका लावून गेला. शेवटचे दर्शनही होऊ न शकल्याने उपस्थितांनी हळहळ व्यक्त केली.



