ती ब्लॅक पॅंथरच्या शोधात होती अन्‌....

मी दक्षा बापट... मिरज माझं गाव. मी वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर आहे. जगातील अनेक जंगलात मी फिरलेय. सन 2013 पासून फिरतेय. पण, ब्लॅक पॅंथर दिसावा ही माझी खूप इच्छा.... 23 फेब्रुवारी 2020. आम्ही काबिनी नागरहोल नॅशनल पार्कमध्ये भ्रमंतीसाठी गेलो. नागरहोल नॅशनल पार्क हे भारतातील कर्नाटक राज्यातील कोडागू आणि म्हैसूर जिल्ह्याच्या मध्यात आहे. नागरहोल हे मोठे जंगल असून मोठमोठ्या नद्या, धरे, टेकड्या आणि धबधबे आहेत. त्यात वाघ, बिबटे, गवे, हत्ती, हरीण मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. दुर्मिळात दुर्मिळ असे मेलेनेस्टीक भारतीय बिबट्या अर्थात ब्लॅक पॅंथरही येथे आढळतो. 25 फेब्रुवारी 2020 रोजी सकाळची आमची चौथी आणि शेवटची सफारी होती. आतापर्यंत तीन सफारी झाल्या होत्या. त्यात फक्त एक वाघ पाहिला होता. बिबट्याचे दर्शनच झाले नव्हते. आज जंगलातील वातावरण नेहमीसारखे नसून गर्द धुक्‍याची चादर पांघरली आहे, असे जाणवत होते. पक्ष्यांचे सुरेल गुंजन सुरू होते. आम्ही दोन-तीन पानवठे पाहिले. आम्हाला बिबट्याचे ठसेही दिसेनात. त्यामुळे निराशा झाली होती. मात्र अचानक आशा निर्माण झाली त्या पाणवठ्यावर दुरूनच एक वाघ दिसला. जसजसे पुढे जाऊ तर चार वाघ पाणी पिताना दिसले. एक वाघीण आणि तिचे बछडे... काय क्षण वर्णावा... आम्ही चाहूल न लागू देता पटापट फोटो टिपले. तेथून निघालो. आता ब्लॅक पॅंथर दिसेल का, या ओढीने आमची गाडी वळाली. जिथे तो आढळतो त्या भागाकडे आम्ही निघालो. आमचे एकमेव वाहन तेथे फिरत होते. वाटेत गव्याने रस्ता ओलांडला. पक्ष्यांचा किलबिलाट वाढला. एवढ्यात एका भेकडाने अलार्म दिला. तेवढ्यात लंगूर आणि चितळ यांच्या ओरडण्याचा आवाज आला. आम्ही सावध झालो. वाघ दिसणार, हे नक्की वाटले. तेवढ्यात आमचे भाग्यच उजाडले. झाडीतून काळे काहीतरी बाहेर येत असल्याचे दिसले. अंगावर शहारे आणणारा तो क्षण होता. पुढच्या काही क्षणात ब्लॅक पॅंथर आमच्या समोर उभा होता. जगातील अतिशय दुर्मिळ प्राणी. काबिनी जंगलातील हा "साया' उन्हात चमकत पुढे निघाला होता. अगदी थाटात. सांगलीतील राजेंद्र देसाई आणि स्मिता देसाई यांच्या जिद्दीमुळे व अथक प्रयत्नांमुळे मला या क्षणाचे साक्षीदार होता आले.

