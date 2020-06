शिराळा (सांगली)- शिराळा तालुक्यात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली असून आज रुग्ण संख्या 110 झाल्याने तालुक्याचे शतक पूर्ण झाले आहे. कोणतेही लक्षण नसताना केवळ 50 वर्षा पुढील लोकांच्या कोरोना चाचण्या केल्या जात असताना त्यातून रुग्ण पॉझिटिव्ह निघत आहेत.अशा लोकांची शिराळा तालुक्यात संख्या वाढू लागली आहे. त्यामुळे छुप्या मार्गाने कोरोना आपले डोके वर काढत असल्याने कोरोनाला आणखी गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. सध्या शिराळा तालुक्यातील ही गावे कोरोना बाधित झाली आहेत. शिराळा तालुका हा डोंगरी तालुका असल्याने उदरनिर्वाहासाठी लोकांनी मुंबई गाठली. मात्र या उदरनिर्वाहाच्या ठिकाणी कोरोनाने त्यांच्या शरीरात प्रवेश केला. पण त्यांना त्याची पुसठशी कल्पना आली नाही. तिथल्या कोरोनाच्या धास्तीने व जीवाच्या आकांताने सर्व चाकरमाने गावाकडे आले. येथे येऊन कोरोना बाधित झाले. आरळा पैकी कोकणेवाडी येथील 55 वर्षाचा पुरुष एक महिन्यापूर्वी मुंबईहून आला. जिल्हापरिषद शाळेत क्वारं टाईन झाला. त्याचा क्वारंटाईन कालावधी पूर्ण झाला. मात्र 50 वर्षावरील लोकांचे स्वॅब घेतले त्यामध्ये त्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे आढळून आले. खरंतर 14 दिवसाचा क्वारंटाईन कालावधी संपला .आता मी ठणठणीत आहे.कोरोना मुक्त असल्याचे समजून अनेक लोक बिनधास्तपणे घराबाहेर इतरत्र वावरू लागले आहेत. पण आपल्या मुळे गावाला व इतरांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे बनले आहे. आपण,आपले कुटुंब,गाव सुरक्षित ठेवण्यासाठी कोरोनाकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे

