सफाईच्या नावाखाली मनपाने केला हा धक्कादायक प्रकार; कुणाचा आरॊप?

सांगली : शहरात मॉन्सूनपूर्व नालेसफाई सुरु आहे. पण, या कामात महापालिकेने नाले वळवण्याचा धक्कादायक प्रकार केल्याचा आरोप जिल्हा सुधार समितीचे अध्यक्ष ऍड. अमित शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे, अन्यथा आंदोलन उभारू, असा इशाराही त्यांनी दिला. ऍड. शिंदे म्हणाले,""नाल्यावर प्लॉट पाडल्याच्या अतिक्रमणांबाबत 2016 मध्ये हरित न्यायालयात जाण्याबाबत नोटीस दिली होती. त्याची दखल घेत पर्यावरण मंत्रालयाने जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला चौकशी करून 15 दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश 2017 मध्ये दिले होते. पण अद्याप चौकशी सुरू असल्याचे सांगत चौकशी आणि अहवाल बासनात गुंडाळला आहे.'' ते म्हणाले,""पावसाच्या पाण्याचे वाहते नैसर्गिक ओत, नाले होते. परंतु महापालिका आणि भूखंड माफियांच्या साखळीने ते गायब केले. नालेसफाईच्या नावे नाले वळवण्याचा कारभार सुरू आहे. नाल्याचा नकाशा मागितला असता तो नसल्याचे प्रशासन सांगते. मग नाले सफाई कशाच्या आधारे सुरू आहे? नकाशा नसल्याने मनमानी पध्दतीने नाले वळवण्याचा उद्योग सुरू आहे. पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी नाले असताना गटारी जोडून त्यांच्या गटारी केल्या. काही ठिकाणी नाले पाईपबंद करून गायब केलेत. गव्हर्मेंट कॉलनीतील कुंभार मळा येथे नाला चक्क 90 अंशाच्या कोनात वळवला आहे. तेथे नाल्यावर अतिक्रमण करून प्लॉट एन. ए. केलेत. दुसरीकडे नाला वळवताना तो एन. ए. असलेल्या भूखंडातून नेण्याचा कारभार महापालिकेने केला. चौकशी केली असताना तात्पुरता पर्याय केल्याचे प्रशासन सांगते. काही ठिकाणी तर उताराऐवजी नाले चढाकडे नेण्याचा उद्योग सुरू आहे. अनेक ठिकाणी नाल्याचा शेवट कोठे होतो तेच कळत नाही.'' ड. शिंदे म्हणाले,""तेथे एका व्यावसायिकाने तर नाला गायब करून अपार्टमेंटचे काम सुरू केले आहे. नाले वळवून गरीबांना नाल्यावर अतिक्रमणाच्या नोटिसा द्यायच्या आणि धनदांडग्यांना नालेमुक्त करायचा कार्यक्रम सुरू आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी लक्ष घालावे.'' जयंत जाधव, रविंद्र ढोले, रविंद्र साळोखे, उदय निकम उपस्थित होते.

