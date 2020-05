शिराळा/कडेगाव (सांगली) ः रेड (ता.शिराळा) येथील मुंबईहून आलेल्या महिलेच्या पतीस (वय 48) कोरोनाची लागण झाली आहे. दोन्ही मुलांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहे. तर कडेगाव तालुक्‍यातील सोहोली (ता. कडेगाव) येथील मुंबईस्थित पंचवीस वर्षीय गरोदर महिलेस कोरोना झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यापाठोपाठ आज त्या महिलेच्या संपर्कातील आणखी दोघांना कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आले आहे. चोवीस तासात आणखी तिघांना कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे यांनी दिली. शिराळा तालुका हादरला

शिराळा ः तालुक्‍यात मुंबईहून आलेल्या पाच जणांना कोरोनाची लागण झाल्याने तालुका हादरला आहे. कोरोनाग्रस्त महिला आपल्या पती व दोन मुलासह मुंबईहुन 17 मे रोजी रेड येथे आली होती. त्यावेळी त्यांना जिल्हापरिषद शाळेत क्वारंटाइन करण्यात आले होते. सोमवारी त्या पती पत्नीला ताप आल्याने व घशात दुखत असल्याने मिरज येथे पाठवण्यात आले होते. त्यांची कोरोनाची चाचणी केली असता सादर महिलेचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला होता. पतीचा अहवाल आज आला आहे. त्यांच्या दोन मुलांचा अहवाल निगेटिव्ह आला असल्याने त्यांच्या कुटुंबियांना दिलासा मिळाला आहे. त्या पती पत्नीला ताप आल्याने दोन मुलांसह मिरज येथे नेण्यात आले होते. मुलांचा अहवाल निगेटिव्ह आल्याने त्यांना शिराळा येथे संस्थात्मक अलगीकरण कक्षात ठेवले जाणार आहे. निगडीच्या दोघांना, अंत्री खुर्दच्या एकास व रेडच्या दोघांना अशी मुंबईहून आलेल्या पाच जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. निगडी मुंबईहून आलेली युवती व तिच्या चुलतीचा उपचारा नंतर अहवाल निगेटिव्ह आला आहे. त्यामुळे तालुक्‍यातील कोरोनाची लागण झाल्याची संख्या सात झाली आहे. त्या पैकी निगडीच्या त्या दोघी कोरोनामुक्त झाल्या आहेत. अंत्री येथील पाच जणांचे व रेड येथील तीन जणांचे असे एकूण आठ जणांचे स्वॅबचे नमुने चाचणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. शिराळा तालुक्‍यातील बाहेरून येणाऱ्या लोकांचा ओघ वाढला असून आत्ता पर्यंत 4411 लोकांना होम व संस्थात्मक क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. सोहोलीत आणखी दोघे

कडेगाव : सोहोली (ता. कडेगाव) येथील मुंबईस्थित पंचवीस वर्षीय गरोदर महिलेस कोरोना झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यापाठोपाठ आता त्या महिलेच्या संपर्कातील आणखी दोघांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यांच्या संपर्कातील चौघेजण मूळगावी सोहोली येथे रविवारी (ता.17) रात्री दाखल झाले. आरोग्य विभागने त्यांना खबरदारीचा उपाय म्हणून कडेगाव संस्थात्मक विलगीकरणात दाखल केले आहे. त्यामुळे सोहोली गावासह तालुक्‍यात कोरोनाचा धोका वाढला आहे. दोन रुग्ण वाढल्याने कडेगाव तालुक्‍याला हादरा बसला आहे.



Web Title: Shocking ... Three more patients in Shirala-Kadegaon taluka