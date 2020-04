येथे फटका ः पाऊस पडला,  अन्‌ बेदाणा भिजला 

संख (सांगली) ः जत तालुक्‍यातील संख, सोनलगी, अंकलगी या परिसरात काल वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष व बेदाणा भिजून शेतकऱ्यांचे 20 लाख रुपयाचे नुकसान झाले. शेतामधील लिंब ,बाभूळ पिंपळ झाडे उन्मळून पडलेली आहेत.सोनलगी येथे छप्पर वजा घराचे पत्रे उडून गेले आहेत. घरासमोरील कडबा गंजी वादळी वाऱ्याने उडून गेलेले आहे. शनिवारी रात्री जोरदार वाऱ्यासह विजेचा कडकडाट होऊन अवकाळी पाऊस झाला. या अवकाळी पावसामुळे सोनलगी येतील 12 शेतकऱ्यांचे बेदाणा भिजून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सोनलगी येथील विठ्ठल भिमशा जगताप यांचे 10 टन बेदाणा, शिवाजी विठ्ठल जगताप 10 टन, अण्णा राया तुकाराम जगताप 10 टन, आप्पासो तुकाराम जगताप 5 टन, अण्णाराया सिद्धापा बिराजदार 8 टन, कल्लप्पा सिद्धाप्पा बिराजदार 7 टन, बसवराज शिवगोंडा बिराजदार 8 टन, सरस्वती कल्लाप्पा बिराजदार 8 टन, शैलजा विठ्ठल बिराजदार 8 टन, शोभा अण्णाप्पा बिराजदार 8 टन, बाळासो सिद्धापा बिराजदार 8 टन, मल्लंमा बाळासो बिराजदार बिराजदार 8 टन, आनंदराव नारायणराव सावंत व प्रदीप शिवाजीराव सावंत एकूण 6 टन, धरेप्पा सोमांना पुंडीपाली 6 टन, काशिनाथ खंडू मोरे 10 टन, संख येथील प्रवीण तुकाराम आवरादी यांचे 6 टन व अंकलगी येथील सिद्धू लक्ष्मण तेली या शेतकऱ्यांचे 6 टन असे एकूण 132 टन बेदाणा वरील ताडपत्री वादळी वाऱ्यामुळे फाटून गेलेले आहेत. अक्षरशः सोनाली येथील बिराजदार यांचे बेदाणा मालाचे नुकसान झाले आहे .भिजलेले बेदाणा वाळण्यास टाकण्यास सुरुवात केली आहे. बेदाणा पावसामुळे भिजून काळा पडलेला आहे. शेतकऱ्यांचे.20 लाखाचे नुकसान झाले आहे. घातलेले खर्च निघणार नाही. शेतकरी कर्ज बाजारी बाजारी होणार आहेत. कोरोनामुळे संकटाला तोंड देत येथील शेतकरी मेटाकुटीला आले असताना आता निसर्गाचे सामना करावा लागत आहे. पंचनामा तलाठी नामदेव सांगोलकर,शंकर बागेळी,सोनलगी सरपंच राजु पाटील, उपसरपंच नागाप्पा कळ्ळी,कृषी सहायक अविनाश संखपाळ यांनी केला.



Web Title: Shot here It rained, and the bed wet