सायरन वाजला अन्‌ चोरट्यांनी धूम ठोकली; सांगली अर्बन बॅंकेत प्रकार

सांगली ः सांगली अर्बन बॅंकेच्या बुधगाव शाखेत चोरट्यांनी प्रवेश करताच सुरक्षा व्यवस्थेचा सायर वाजला अन्‌ चोरट्यांनी धूम ठोकली. बॅंकेत लावण्यात आलेल्या अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्थेमुळे दरोड्याचा प्रयत्न फसला. गुरूवारी (ता. 5) पहाटे चारच्या सुमारास ही घटना घडली. दुचाकीवरून आलेले तीन चोरटे सीसीटीव्हीत कैद झाले आहेत. याप्रकरणी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात नोंद झाली आहे. बॅंकेचे शाखाधिकारी विजय गणपत गावडे (वय 25, रा. माधवनगर) यांनी फिर्याद दिली. अधिक माहिती अशी, की सांगली अर्बन बॅंकेची बुधगाव (ता. मिरज) येथे शाखा आहे. गुरूवारी (ता. 5) पहाटे चारच्या सुमारास तिघेजण दुचाकीवरून बॅंकेजवळ आले. त्यांनी बॅंकेचे शटरचे कुलूप तोडून आता प्रवेश केला. त्यावेळी बॅंकेत लावलेली अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्थेचा सायरन वाजला. सायरनच्या आवाजामुळे चोरटे घाबरले आणि पळ काढला. परंतू बॅंकेतील सीसीटीव्ही कॅमेरामध्ये चोरटे कैद झाले आहे. दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच ग्रामीण पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. बॅंकेत पाहणी केली असता स्ट्रॉंगरूमसह अन्य कोणत्याही ठिकाणी नुकसान झाले नसल्याचे समोर आले. पोलिसांनी पंचनामा करून अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल केला. सीसीटीव्ही फुटेजही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. बॅंकेतील अत्याधुनिक यंत्रणेमुळे दरोड्याचा प्रयत्न फसला. बॅंकेच्या सुरक्षा व्यवस्थेबाबत खातेदार आणि परिसरातील नागरिकांनी प्रशासनाचे कौतुक केले.

