..तर गलई बांधवांना राज्यात स्विकारु

सांगली : देशभर विखुरलेल्या गलई बांधवांना तेथील राज्यांनी प्रवासाची संमती दिली तर त्यांना स्विकारण्यासाठी राज्य सरकारची यंत्रणा आवश्‍यक ती सर्व कार्यवाही करेल असे पालकमंत्री जयंत पाटील स्पष्ट केले.

ते म्हणाले,"" ज्यांना मुळ जिल्ह्यात परत यावयाचे आहे त्यांनी संबंधित राज्यातील यंत्रणेकडे संपर्क साधावा. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून जिल्ह्यात परतणाऱ्या नागरिकांना आल्यानंतर पुन्हा 14 दिवस क्वारंटाईन व्हावे लागेल.''

ते म्हणाले,"" जिल्ह्यातील उद्योग पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रशासनामार्फत तातडीने कार्यवाही करावी. उद्योजकांनी कामगारांची वाहतूक करणारी व्यवस्था स्वतः करायची आहे. अशा उद्योजकांना सुविधा दिल्या जातील. त्यानुसार ग्रामीण भागातील उद्योग पुन्हा सुरू होत आहेत. जिल्ह्यात सध्या 21 ठिकाणी शिवभोजन केंद्रे सुरू आहेत. या केंद्रांना थाळ्यांची संख्या वाढवून देण्यात यावी.''

