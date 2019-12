.... म्हणून साहेबांना कांदे भेट दिले 

पारनेर : आम्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून कांद्याचे पीक घेत आलो. कधी बाजारभाव मिळतो, तर कधी मिळत नाही. सध्या शेतकऱ्यांना 150 रुपये किलोपर्यंत बाजारभाव मिळाला आहे. मी काही वेळा 50 पैसे किलो दराने कांदे विकले आहेत. आज मात्र 140 रुपये किलो दराने विकला. याचे सारे श्रेय शेतकऱ्यांचे कैवारी व शेतकरी नेते शरद पवार यांनाच आहे. शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभाव मिळावा, ही साहेबांची इच्छा आहे. साहेबांचा आतापर्यंतचा शेतकऱ्यांसाठीचा संघर्ष आणि आज कांद्याला चांगला भाव मिळाल्याने त्यांना कांदे भेट देण्याची इच्छा झाली. त्यासाठी बारामती गाठली आणि साहेबांना कांदे भेट दिले, असे वडझिरे (ता. पारनेर) गावाचे माजी सरपंच शिवाजी औटी यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. हेही वाचा खबऱ्यामुळे सापडला विकृत आरोपी वर्षानुवर्षे दिवसरात्र काबाडकष्ट करूनही कांद्याला कधीच इतका उच्चांकी भाव मिळाला नव्हता. यंदा उच्चांकी भाव मिळाल्याने शेतकरी अत्यानंदित झाले आहेत. त्यामुळे शिवाजी औटी यांना, आपल्या आवडत्या नेत्याला कांदा दाखवावा आणि भेट द्यावा, अशी इच्छा झाली. त्यासाठी पातीसह काही कांदे आणि कांद्याची गोणी घेऊन त्यांनी थेट बारामती गाठली. तेथे पवार यांना कांदे भेट दिले.

औटी म्हणाले, ""गेल्या कित्येक वर्षांपासून शेतात कांदालागवड करीत आहे; पण चांगला भाव कधी तरी मिळतो. पण, भाव कमी झाला म्हणून आम्ही कधीच कांदा लावण्याचे बंद केले नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी आतापर्यंत कित्येक वेळा कांद्याला चांगला भाव मिळवून दिला. येथे क्‍लिक करा नगररचना पुनर्रचनेसाठी आयुक्तांना अहवाल शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, अतिवृष्टीचे अनुदान, भाजीपाल्याला चांगला भाव, यासाठी शरद पवार साहेब कायम आग्रही राहिले. त्यांनी कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणला. यंदा कांद्याला सर्वांत उच्चांकी भाव मिळाला. त्यामुळे बारामतीला जाऊन पवार यांना कांदे भेट दिले. कांद्याची भेट शरद पवार यांनी स्वीकारल्याने माझा आनंद गगनात मावत नव्हता. माझा सुमारे चार ते साडेचार एकर कांदा आहे. गेली दोन वर्षे दुष्काळाने आम्ही होरपळलो होतो. याही वर्षी अवकाळी पावसाने शेतीमालाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यातून आम्ही तरलो आहोत. यंदा आमच्या परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांचे कांदापिकाचे चांगले पैसे झाले आहेत. ...तर चांगला पकला असता

कांदे भेट दिल्यानंतर पवार म्हणाले, ""कांदा चांगला परिपक्व झाला नाही. अजून काही दिवस ठेवला असता, तर चांगला पकला असता.'' "साहेब, चांगला बाजारभाव होता म्हणून लवकरच काढला,' असे औटी यांनी सांगितले. पारनेर तालुक्‍यात रंगली चर्चा

सोने, भांडी, फोटो, अशा वस्तू लोक एकमेकांना भेट देतात; पण स्वत:च्या शेतातील कांदे देशातील एका मोठ्या नेत्याला भेट दिल्याची दुर्मिळ घटना पहिल्यांदाच घडली. शेतकऱ्यांचे कैवारी, जाणता राजा म्हणून प्रख्यात असलेल्या व्यक्तीला औटी यांनी कांदे भेट दिल्याची चर्चा पारनेर तालुक्‍यात सुरू आहे.



