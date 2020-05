तर मद्यविक्री बंदचा कुणी दिला इशारा

सांगली : केंद्राने निश्‍चित केल्याप्रमाणे जिल्हा ऑरेंज झोनमध्ये आला. काही प्रमाणात सूट देण्यात आली. तथापि अद्यापही कोरोनाचे संकट गंभीर व गडद आहे. त्याचे भान ठेवून नागरिकांनी स्वयंशिस्त पाळणे आवश्‍यक आहे. काही प्रमाणात शिथिलता मिळताच लोकांनी लॉकडाऊन संपल्याचा गैरसमज करून घेऊ नये. आज ज्या पद्धतीने रस्त्यावर गर्दी दिसली, त्यातून "कोरोना' चा संसर्ग वाढून जिल्हा रेड झोनमध्ये जाण्याचा धोका आहे. सोशल डिस्टन्सिंग काटेकोर पाळण्याच्या अत्यावश्‍यक अटींवर काही प्रमाणात दिलेलीही सूटदेखील गमावून बसू. त्याचा फटका संपूर्ण जिल्ह्याला बसेल, असा स्पष्ट इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी मंगळवारी दिला. मद्यविक्री दुकानांसमोर मंगळवारी मोठ्या प्रमाणावर लागलेल्या रांगा व झालेली गर्दी निदर्शनास आली. सर्व नियमांचे काटेकोर पालन न झाल्यास मद्यविक्रीसाठी देण्यात आलेली परवानगी रद्द करण्यात येईल. ज्या आस्थापना सुरू ठेवण्यासाठी परवानगी दिली आहे, त्यांनी नियमांचे काटेकोर पालन न केल्यास त्यांचा परवानाही रद्द करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या सूचना अशा

0 गर्दीच्या नियमनासाठी दुकानदारांनी ग्राहकांना उभे राहण्यास मार्किंग करावे

0 दोघांच किमान सहा फुटांचे अंतर असावे, ग्राहकांना ऑर्डरसाठी मागणीपत्र द्यावे

0 त्यामध्ये अनुक्रमांक, ग्राहकाचे नाव, मोबाईल क्रमांक व मद्याची मागणी यांचा समावेश असावा.

0 ग्राहकांना मागणी पत्राचा नमुना दिल्यानंतर दुकानदारांनी त्यांना टोकन क्रमांक द्यावा 0 टोकन उपलब्ध नसतील तर कोऱ्या कागदावर दुकानदाराने स्वतःच्या दुकानाचा शिक्का व दूरध्वनी क्रमांक देऊन अनुक्रमांक द्यावा. तो ग्राहकाला दिलेल्या अनुक्रमांकाचा असावा. 0 साधारणपणे अशा 50 ग्राहकांना एका तासात सेवा दिली जाऊ शकते.

0 दुसऱ्या तासांत 51 ते 100 क्रमांक अशा पद्धतीने विक्री व्हावी व गर्दीचे नियंत्रण करावे. 0 आठ तासांत जास्तीत जास्त चारशे लोकांना सेवा दिली जाऊ शकते.

0 चारशे पुढील ग्राहकांना दुसऱ्या दिवशी सेवा देण्यात येईल, असे स्पष्ट सांगावे. 0 दुकानदाराने दर पंधरा मिनिटांनंतर किंवा आवश्‍यकतेनुसार कोणत्या ग्राहकाचा टोकन क्रमांकाची सेवा सुरू आहे ते फलकावर जाहीर करावे.

0 ग्राहकांमध्ये सोशल डिस्टन्सिंग राखण्यासाठी दुकानदारांनी सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करावी.

0 उत्पादन शुल्क विभागातील जवान, सहायक दुय्यम निरीक्षक यांनासुद्धा सोशल डिस्टन्सिंग व गर्दीचे नियंत्रण करण्यासाठी नेमणूक करावी.

0 विभागातील निरीक्षक, दुय्यम निरीक्षक यांना झोनल ऑफिसर म्हणून विशिष्ट भागासाठी तत्काळ नियुक्त करावे.

0 भरारी पथक नेमून सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन होते किंवा कसे याबाबत आवश्‍यक उपाययोजना कराव्यात. कोणत्याही स्थितीत दुकानांसमोर उभ्या ग्राहकांकडून सोशल डिस्टन्सिंगचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. बाजार, रस्ते, दुकाने या ठिकाणी लोकांनी गर्दी केली. ही बाब निश्‍चितच धोकादायक आहे. लोकांनी स्वयंशिस्त न पाळल्यास, अनावश्‍यक घराबाहेर पडणे बंद न केल्यास "कोरोना' प्रतिबंधात्मक उपाययोजना काटेकोरपणे राबवून सूट मागे घेण्यात येईल.

-डॉ. अभिजित चौधरी; जिल्हाधिकारी, सांगली

