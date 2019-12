असा झाला सोलापूर- पुणे महामार्गावर अपघात : तिघांचा मृत्यू 

सोलापूर : सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील माढा तालुक्‍यातील अरण येथे पालखी मार्गावर रविवारी (ता. 15) दुपारी 12.30च्या सुमारास अपघात झाला. यामध्ये तिघांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. या मृतांमध्ये एका महिलेचा समावेश असून चौघेजण जखमी झाले आहेत. याबाबतची सविस्तर माहिती अशी, की माजी सैनिक सोमलिंग रेवप्पा उत्साही (रा. सिकंदराबाद) हे कुटुंबासह कारमधून मुंबईहून सिकंदराबादच्या दिशेने निघाले होते. त्यांची वाहन अरण येथील पालखी मार्गाजवळ आले असता वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने त्यांच्या वाहनाने रस्त्यावरून जाणाऱ्या तीन दुचाकींना धडक दिली.

यामध्ये प्रथम लाल रंगाच्या स्कुटीवरील राजेंद्र तुकाराम रंदवे व रविकिरण साळुंखे (दोघे रा. पालवण, ता. माढा) यांना ठोकरले. नंतर त्यांचे वाहन अतिवेगाने विरुद्ध दिशेला जाऊन समोरून येणाऱ्या लाल रंगाच्या दुचाकीला धडकले. या दुचाकीवरून बापू कोरबू व शकील कोरबू (रा. पेनूर, ता. मोहोळ) प्रवास करत होते. त्यानंतर काळ्या रंगाच्या दुचाकीला धडक देऊन रस्ता दुभाजकावरून फरफटत सुमारे 150 फूट अंतरावर जाऊन वाहन उलटले. या दुचाकीवर शिवाजी नागनाथ शिंदे (रा. कोंडी) हे होते. यामध्ये प्रतिभा उत्साही आणि लाल रंगाच्या दुचाकीवरील बापू कोरबू व शकील कोरबू (पेनूर, ता. मोहोळ) यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर इतर दोन दुचाकींवरील आणि चारचाकी गाडीमधील असे चारजण जखमी झाले आहेत. जखमींना तातडीने रुग्णवाहिकेतून मोडनिंब व टेंभुर्णी येथील रुग्णालयांमध्ये पुढील उपचारासाठी हलविण्यात आले.

