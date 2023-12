Solapur News : नागपूरला जाणार दहा हजार कार्यकर्ते; जिल्हाध्यक्ष डॉ. धवलसिंह मोहिते-पाटील

138 years of congress mahasammelan 10 thousand activists and leaders at nagpur dr dhavalsinh mohite patil Sakal

सकाळ वृत्तसेवा Solapur News : काँग्रेसच्या स्थापनेला १३८ वर्षे पूर्ण होत असल्याबद्दल नागपूर येथे महासंमेलन होणार आहे. अखिल भारतीय काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी, ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांच्यासह पक्षातील सर्वच नेते त्याठिकाणी येणार आहेत. या संमेलनात लोकसभा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले जाणार असून या कार्यक्रमाला सोलापूर जिल्ह्यातून १० हजार कार्यकर्ते येतील, असे नियोजन असल्याचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. धवलसिंह मोहिते- पाटील यांनी सांगितले. जिल्हा काँग्रेसच्या वतीने सोमवारी (ता. १८) काँग्रेस भवनात जिल्हा पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची बैठक पार पडली. त्यावेळी व्यासपीठावर जिल्हाध्यक्ष डॉ. धवलसिंह मोहिते-पाटील, माजी गृह राज्यमंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे, अक्कलकोट तालुकाध्यक्ष अश्पाक बळोरगी, भीमाशंकर जमादार, सुधीर लांडे, भीमराव बाळगे, मल्लेशी बिडवे, भारत जाधव, राजेश पवार, अशोक चोपडे, अशोक देवकते, रमेश हसापुरे, अर्जुनराव पाटील, हरीश पाटील, राहुल पाटील, दिलीप जाधव, कांतिलाल राऊत, रईस टिनवाला, गिरीश शेटे, नंदा कांबळे, अरुणा बेंजारपे आदी उपस्थित होते. प्रास्ताविक सातलिंग शटगार यांनी केले. याप्रसंगी माजी राज्यमंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे यांनी महासंमेलनाला जाण्याची तयारी कशी करावी, यासंदर्भात मार्गदर्शन केले. ५ जानेवारी २०२४ रोजी सोलापूर जिल्ह्यात येणाऱ्या जनजागरण यात्रेसंदर्भातही माहिती दिली. तर जिल्हाध्यक्ष डॉ. धवलसिंहांनी बूथ कमिटी व बूथ एजंट, बूथ समन्वयकांची माहिती ताबडतोब देण्याच्या सूचना तालुकाध्यक्षांना दिल्या. यावेळी मोतीराम चव्हाण, अरुण जाधव, प्रा. सिद्राम सलवदे, सुदर्शन आवताडे, मुन्ना हरणमारे, धर्मराज पुजारी, अमोल म्हमाणे, शालिवाहन माने -देशमुख, सुलेमान तांबोळी, प्रशांत साळे, शैला गोसावी, विश्वनाथ हाडलगी, दत्तात्रय गजभार, राजकुमार राठोड, सिद्धू खरात, सुवर्णा बनसोडे, आयेशा शेख आदी उपस्थित होते. शहर काँग्रेसची स्वतंत्र बैठक जिल्हाध्यक्षांची बैठक पार पडल्यानंतर शहराध्यक्ष चेतन नरोटे यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस भवनात स्वतंत्र बैठक पार पडली. यावेळी माजी आमदार विश्वनाथ चाकोते, माजी नगरसेवक बाबा मिस्त्री, रियाज हुंडेकरी, जुबेर कुरेशी, गणेश डोंगरे, मनोज यलगुलवार, भीमाशंकर टेकाळे, माजी महापौर सुशीला आबुटे, अलका राठोड, हेमा चिंचोळकर, प्रतिला तुपलवंडे आदी उपस्थित होते. नागपूरला जाण्यासंदर्भातील नियोजन यावेळी करण्यात आले.