Ujani Dam : उजनीच्या पाण्यावर तीन मिलियन युनिट वीजनिर्मिती; प्रतितास १२ मेगावॉट वीज; पॉवर हाउससाठी १६०० क्युसेक पाणी

3 million units of electricity generation on Ujani dam water 12 mw electricity per hour Sakal

सकाळ वृत्तसेवा सोलापूर : उजनी धरण ओव्हरफ्लो झाले आणि वीजनिर्मितीच्या प्रतीक्षेतील धरणावरील विद्युत प्रकल्प सुरू झाला. ४ ते ९ ऑगस्ट या अवघ्या पाच दिवसांतच तीन मिलियन युनिट विजेची निर्मिती झाली आहे. प्रत्येक तासाला १२ मेगावॉट वीज तयार होत आहे.