Solapur News : पोलीस ठाण्यात दाखल 'गुन्हे' सर्वाधिक दारूशी संबंधित; पोलीस निरीक्षक रणजीत माने

हुकूम मुलाणी ​ मंगळवेढा : सध्याच्या काळात पोलीस ठाण्यात दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यातील सर्वाधिक गुन्हे हे दारूशी संबंधित असल्यामुळे ही बाब चिंतेची आहे. त्यामुळे तरुणांनी दारू मुक्तीसाठी पुढे येण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन पोलीस निरीक्षक रणजीत माने यांनी व्यक्त केले. यंदाच्या सरत्या वर्षाला निरोप देण्याच्या प्रसंगी वारी परिवार व मंगळवेढा पोलीस स्टेशन यांच्या वतीने दामाजी चौकात आयोजित करण्यात आलेल्या दारू नको, दूध प्या उपक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.या उपक्रमातून 2500 लोकांना मोफत मसाला दुधाचे वाटप करून व्यसनमुक्तीचाच नारा दिला. याप्रसंगी रामचंद्र वाकडे,शिवाजीराव काळुंगे,औदुंबर वाडदेकर,अजित जगताप,सोमनाथ आवताडे,मुरलीधर दत्तू,स्वामी मेजर,राजेंद्र चेळेकर,संजय कट्टे,भारत पवार,अजित शिंदे,शहाजी घाडगे, रमेश जोशी आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी पो.नि. माने म्हणाले की, एखाद्या अपघातामुळे घरामधील एक कर्ता पुरूष दारूमुळे मरण पावला तर ते कुंटूब रस्त्यावर येते मग त्या स्त्रीने करायचे काय यासाठी दारूमुक्तीसाठी सर्वांनी पुढे येणे आवश्यक आहे वारी परिवाराने व्यसनमुक्त मंगळवेढा हा जो संकल्प केलेला आहे त्यासाठी वारी परिवाराच्या पाठीशी सदैव पोलीस उभे राहतील असेही ते म्हणाले व्यसनमुक्त तरूणच खरी देशाची संपत्ती आहे. 31 डिसेंबरला तरुण युवा वर्ग दारू पिऊन जुन्या वर्षाला निरोप व नववर्षाच्या स्वागतासाठी सज्ज असतात त्या अनुशंगाने मोठया प्रमाणावर हुल्लडबाजी,दारू पिऊन वाहन चालविणे, सांयलेन्सरच्या पुंगळ्या काढून मोठा आवाज करणे त्यामुळे शांतता व सुव्यवस्था भंग पावते तसेच दारूमुळे अपघात होतात, काही लोक मृत्युमूखी पडतात तर काहीजण जखमी होतात. याचा विचार करणे गरजेचे आहे. सुत्रसंचालन भारत मूढ़े यांनी तर आभार अजय अदाटे यांनी मानले.