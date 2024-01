Solapur News : शिक्षकांना पगारासोबत सातव्या वेतन आयोगाचा तिसरा हप्ता

along with salary teachers get 7th pay commission fund solapur education Sakal

सकाळ वृत्तसेवा Solapur News : शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला, पण पाच टप्प्यात त्याची रक्कम पगारातून शिक्षकांना वितरित केली जाणार आहे. आता शिक्षकांना या पगारासोबत तिसरा हप्ता जमा होऊन वेतन मिळणार आहे. दरम्यान, आता सातवा वेतन आयोगाचे दोन्ही हप्ते एकत्रितच द्यावेत, अशी शिक्षकांची मागणी आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांची संख्या १२ हजारांवर आहे. तर टप्पा अनुदानाच्या शाळांमधील सहाशे शिक्षकांनाही वेतन आयोगाची रक्कम मिळणार आहे. दरम्यान, सातव्या वेतन आयोगाचा तिसरा हप्ता मिळण्यापूर्वी दरमहा पगारापोटी सुमारे ७२ कोटी रुपये मिळत होते. आता सातव्या वेतन आयोगाच्या हप्त्यामुळे ही रक्कम दहा कोटींनी वाढली आहे. दरम्यान, कोरोनापूर्वी शिक्षकांच्या पगारासाठी एक- दोन महिन्यांची अतिरिक्त (ॲडव्हान्स) रक्कम ट्रेझरीत जमा असायची. पण, मागील दोन वर्षांपासून दरमहा वेतनासाठी निधी वितरित केला जात आहे. शिक्षकांचा पगार प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला व्हावा, असे वेळोवेळी निर्णय झाले आहेत. तरीदेखील शिक्षकांच्या पगारासाठी वर्षातील सात- आठ महिने तरी ५ ते ८ तारीख उजाडतेच अशी वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे अनेक शिक्षकांना बॅंकांच्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरता आलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांना दंड देखील भरावा लागल्याची उदाहरणे आहेत. शाळांकडून वेळेत पगारबिले देऊनही अशीच स्थिती कायम असल्याचे अनेकजण सांगतात. टप्पा अनुदानावरील ६०० शिक्षकांना वेतन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी राज्यातील २०, ४०, ६० व ८० टक्के अनुदानाच्या शाळांना वाढीव २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील माध्यमिक व खासगी प्राथमिक शाळांवरील जवळपास अठराशे शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी मिळून वाढीव वेतन मिळणे अपेक्षित आहे. पण, वेतन अधीक्षक कार्यालयाकडील माहितीनुसार सध्या जवळपास सहाशे शिक्षकांनाच वेतन मिळत आहे. त्यासाठी दरमहा तीन कोटी रुपये शासनाकडून मिळतात.