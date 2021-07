अज्ञात वाहनाच्या धडकेत मोहोळ हायवेवर माजी सैनिकाचा जागीच मृत्यू

मोहोळ (सोलापूर) : अज्ञात वाहनाने दिलेल्या धडकेने (Accident) मोटारसायकलवरील एकाचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना मोहोळ (Mohol) हद्दीत गुरुवारी (ता. 29) सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास घडली. (An ex-serviceman died on the spot on Mohol Highway in an unidentified vehicle collision-ssd73)

याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मूळ गाव अनगर येथील अर्जुन भागवत गुंड (वय 50, सध्या मोहोळमध्ये वास्तव्य) हे निवृत्त माजी सैनिक (सुभेदार) पाकणी येथील इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Indian Oil Corporation Limited) या कंपनीमध्ये हेड सिक्‍युरिटी इन्चार्ज या पदावर कार्यरत होते. नियमितपणे पाकणी येथे स्वत:च्या मोटारसायकलवरून (क्रमांक एमएच 13 एसी - 5216) डोक्‍यास हेल्मेट घालून कामावर जात असतानाच मोहोळ - सोलापूर रोडवर बोडके यांच्या शेती समोर अज्ञात वाहनाने त्यांना जोराची धडक दिली. धडक दिल्याने झालेल्या अपघातामध्ये गंभीर जखमी होऊन अर्जुन गुंड यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यांच्या मागे पत्नी, एक मुलगा व एक मुलगी असा परिवार आहे.

हा अपघात इतका भीषण होता की डोक्‍यास संरक्षणासाठी घातलेल्या हेल्मेटचेही तुकडे पडून मृताचा मेंदू रस्त्यावर विखुरला होता. या अपघाताबाबत सावळेश्वर टोल नाक्‍याचे कर्मचारी संजय वाघमोडे हे या महामार्गावरून जात असताना हा अपघात त्यांच्या नजरेस पडल्यानंतर तत्काळ त्यांनी कंट्रोल ऑफिसर राहुल रामचंद्र पांडे यांना ही दुर्घटना सांगितली. तेव्हा पांडे यांनी टोलनाक्‍याचं ऍम्ब्युलन्स घटनास्थळी पाठवलं व मृत झालेल्या अर्जुन गुंड यांचा मृतदेह मोहोळ ग्रामीण रुग्णालयातील शवागृहात आणून ठेवला आहे. याबाबत राहुल रामचंद्र पांडे यांनी पोलिसांत खबर दिली आहे .

मोहोळ हद्दीतील वाढत्या अपघातांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, या अपघाताला कारणीभूत प्रामुख्याने रस्त्याच्या कडेच्या खचलेल्या साईडपट्ट्या व पडलेले खड्डे, दोन्ही बाजूला वाढलेली काटेरी झुडपे यासह महामार्गालगतच दुकानदारांनी आपल्या दुकानांच्या जाहिरातीसाठी लावलेले लोखंडी बोर्ड, बॅनर या सर्वांकडे संबंधित अधिकाऱ्यांचे होत असलेले दुर्लक्ष या सर्व कारणांचा समावेश आहे. मात्र दररोज घडणाऱ्या अपघातांमध्ये निष्पाप बळी पडणाऱ्या मृतांच्या नातेवाइकांसमोर ज्या अनंत अडचणी उभ्या राहतात, त्याबाबत कोणत्याही जबाबदार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सोयरसुतक नसल्याचे दिसत आहे.