Solapur News : चार मागण्या मान्य करा, संप मागे घेऊ; अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांची भूमिका; उद्या मंत्री तटकरेंची भेट

सकाळ वृत्तसेवा Solapur News : मानधनवाढ, पेन्शन, ग्रॅच्युइटी, नवीन मोबाईल या चार मागण्या मान्य करून लेखी आश्वासन दिल्यास आम्ही संप मागे घेऊ अशी भूमिका अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांनी घेतल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यासंदर्भात संघटनांचे पदाधिकारी बुधवारी (ता. १७) महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांची भेट घेणार आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील चार हजार ७३० अंगणवाड्यांना टाळे असून त्यातील अगदी थोड्या अंगणवाड्याच उघडल्या गेल्या. ३ डिसेंबरपासून काम बंद आंदोलन सुरूच असून १५ जानेवारीपर्यंत सरकारकडून तोडगा काढण्यात आलेला नाही. या काळात स्तनदा माता, गर्भवती महिला, सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंतची चिमुकली यांना घरपोच पोषण आहार पोचविता आलेला नाही. दुसरीकडे अंगणवाड्यांमध्ये येणाऱ्या ३ ते ६ वर्षांपर्यंतच्या चिमुकल्यांच्याही आहाराचा मोठा प्रश्न उद्‌भवला. अशी गंभीर वस्तुस्थिती सोलापूरसह राज्यभरात आहे. अधिवेशनातून मागण्या मान्य होतील या आशेने संप सुरू झाला होता. मात्र, अजूनपर्यंत संघटनेला लेखी आश्वासन मिळालेले नाही. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सेविका व मदतनीस कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन एक पाऊल मागे टाकण्याची भूमिका घेतली आहे. मानधनवाढीसह इतर तीन मागण्यांवर लेखी आश्वासन द्यावे, त्या मागण्या मान्य कराव्यात या मागणीवर संघटना मात्र ठाम आहेत. बुधवारी (ता. १७) मंत्र्यांच्या भेटीनंतर काय निर्णय होतोय, याकडे लक्ष लागले आहे. ‘या’ चार मागण्यांवर हवे लेखी आश्वासन सेविकांना दरमहा २६ तर मदतनीस महिला कर्मचाऱ्यास २२ हजार मानधन द्यावे

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू करावी

मदतनीस व सेविकांना ग्रॅच्युइटी द्यावी

ऑनलाइन काम करण्यासाठी द्यावेत नवीन मोबाईल अंगणवाडी सेविका व मदतनीस कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू होऊन दीड महिना झाला. तरीदेखील राज्य सरकारकडून सकारात्मक तोडगा निघालेला नाही. सेविका व मदतनीस कर्मचाऱ्यांचा प्रपंच मानधनावर अवलंबून आहे. मानधन वाढ, पेन्शन, ग्रॅच्युइटी व नवीन मोबाईल देण्याचे सरकारने लेखी आश्वासन दिल्यानंतरच आंदोलनाचा तिढा सुटेल. त्यासंदर्भात बुधवारी मंत्री आदिती तटकरे यांची भेट घेणार आहोत. - सूर्यमणी गायकवाड, राज्य कार्याध्यक्ष, अंगणवाडी कर्मचारी संघटना