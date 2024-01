Solapur News : पावसाळ्यापूर्वी शेतकऱ्यांना साडेपाच हजार विहिरी

before monsoon farmers get well zilla parishad 5500 well was constructed Sakal

सकाळ वृत्तसेवा सोलापूर : पावसाळ्यापूर्वी जिल्ह्यातील सहा हजार ८१६ शेतकऱ्यांच्या विहिरींची कामे पूर्ण होतील, यादृष्टीने जिल्हा परिषदेने नियोजन केले आहे. सोलापूर जिल्ह्यात १४ हजार १४५ विहिरी होणार असून त्यापैकी सात हजार ३२९ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. ऑनलाइन पोर्टलवर विहिरींसाठी नोंदणी केलेल्या पाच हजार ३०० शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरू असून त्यांनाही प्रशासकीय मंजुरी मिळणार असल्याची माहिती ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधिन शेळकंदे यांनी दिली. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून शेतकऱ्यांना विहिरी दिल्या जातात. त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी चार लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. एक एकर शेतजमीन सलग असलेल्या शेतकऱ्यांनाही विहिरीसाठी अर्ज करता येतो. पिण्याच्या पाण्याच्या सार्वजनिक विहिरीपासून ५०० मीटरपेक्षा जास्त अंतरावर सिंचन विहीर शेतकऱ्यांना खोदता येते. दोन विहिरींमध्ये किमान १५० मीटर अंतराची अट आहे, पण अनुसूचित जाती-जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठी ही अट लागू नाही. दरम्यान, लाभधारकाच्या सातबाऱ्यावर याआधीच विहिरीची नोंद असू नये. त्यासाठी अर्जासोबत एकूण क्षेत्राचा ८-अ उतारा जोडावा लागतो. विहिरीसाठी अर्ज करणारा शेतकरी हा जॉब कार्डधारक असला पाहिजे अशीही अट आहे. विहिरीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर सर्वसाधारण परिस्थितीत विहीर पूर्ण करण्याचा कालावधी दोन वर्षांपर्यंत आहे. पण, अपवादात्मक परिस्थितीत (दुष्काळ, पूर) विहीर पूर्ण करण्याचा कालावधी तीन वर्षांचा आहे. तरीपण, यंदा पाच-सहा महिन्यांतच सहा हजार विहिरी पूर्ण करण्यात येतील, असेही शेळकंदे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. अर्ज कुठे व कसा करायचा? ‘मनरेगा’अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरीसाठी सध्या तरी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करायचा आहे. ऑनलाइन अर्जप्रणाली सुरू झाल्यानंतर शेतकरी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. शासन निर्णयात या अर्जासाठीचा नमुना दिला आहे. साध्या कागदावर देखील ग्रामपंचायतीकडे विहिरीसाठी अर्ज करता येतो. अर्ज पूर्ण झाल्यानंतर अर्जदाराला संमतिपत्र सुद्धा द्यावे लागते. अर्ज आणि त्यासोबतची कागदपत्रे अर्जदाराने ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात द्यायची आहेत. हा अर्ज ऑनलाइन भरण्याचे काम ग्रामपंचायतीचेच आहे. ग्रामपंचायतीने शेतकऱ्यांना पोच पावती द्यावी, असेही अपेक्षित आहे. अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे सातबाराचा उतारा

‘८-अ’चा ऑनलाइन उतारा

‘मनरेगा’च्या जॉब कार्डची प्रत

सामुदायिक विहीरीसाठी सर्वजण मिळून ४० गुंठे जमीन सलग असल्याचा पंचनामा

समोपचाराने पाणी वापराचे करारपत्र