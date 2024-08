Mohol News : अनगर तहसीलबाबतचा अहवाल तपासणार, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन; मोहोळमध्ये सात दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण मागे

cm eknath shinde assurance will check Tehsil office seven-day long hunger strike in Mohol is over Sakal

सकाळ वृत्तसेवा मोहोळ : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आम्ही अपर तहसील कार्यालयाचा प्रस्ताव, कार्यालय मध्यवर्ती असल्याबाबत दिलेला अहवाल हे सर्व तपासू, कोणावरही अन्याय होणार नाही, असा विश्वास दिला.