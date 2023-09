सोलापूर : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागण्याची स्थिती असल्यानं आता धनगर आरक्षणाचा मुद्दा पेटण्याची शक्यता आहे. कारण शुक्रवारी सकाळी एका कार्यकर्त्यानं महसूलमंत्री तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना निवेदन दिल्यानंतर त्यांच्या डोक्यावर भंडारा टाकल्यानं खळबळ उडाली होती. या घटनेनंतर आता विखेंनी प्रतिक्रिया दिली आहे. (Dhangar Reservation Radhakrishna Vikhe first reaction after bhandara through on him by activist)

चुकीचा संदेश जाऊ नये

विखे म्हणाले, आज सोलापूरच्या दौऱ्यावर असताना शासकीय विश्रामगृहात मी धनगर आरक्षणासंदर्भातील कृती समितीच्या सदस्यांना वेळ दिली, त्यांचं निवेदन घेत त्यांच्याशी सकारात्मक संवाद साधला. मात्र, अनपेक्षितपणे जो अनुचित प्रकार घडला, यामुळं एकप्रकारे समाजात चुकीचा संदेश जाऊ नये एवढी भूमिका माझी आहे. (Latest Marathi News)

भंडारा उधळणं ही कृती चुकीची नाही, कार्यकर्त्यांची प्रतिक्रिया येणं स्वाभाविक आहे. पण पवित्र भंडाऱ्याची माझ्यावर उधळण केल्याचा मला आनंदच झाला. त्यामुळेच भंडारा उधळणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये, गुन्हे दाखल करू नयेत, असे निर्देश दिल्याचं विखेंनी स्पष्ट केलं आहे.

आम्ही सकारात्मक

राज्यातील कोणत्याही समाजाच्या मागण्यांबाबत आम्ही सरकारमधून नेहमीच सकारात्मक विचार करतो. आपल्या मागण्या मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्रिमंडळासमोर प्राधान्याने मांडेन. प्रश्न कोणताही असो तो चर्चेने आणि संवादाने सोडवता येतो, यावर माझा ठाम विश्वास आहे, असंही विखे यावेळी म्हणाले. (Marathi Tajya Batmya)

समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील

याचसाठी माझा मतदारसंघ असो, मंत्रालय असो की पालकमंत्री म्हणून सोलापूर जिल्हा असो, त्या त्या ठिकाणी येऊन भेटणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेला वेळ देऊन त्यांची भेट घेतो. त्यांच्या समस्या समजावून घेत असतो. त्यावर प्राधान्यानं उपाययोजना करणं, समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी मी प्रयत्नशील आहे, असंही विखे यांनी म्हटलं आहे.