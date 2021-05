पंढरपूर (सोलापूर) : "रुग्ण सेवा हीच ईश्वर सेवा' या ब्रीद वाक्‍यनुसार पंढरपुरातील संदीप आणि अर्चना शेडगे हे डॉक्‍टर दाम्पत्य आपला वैद्यकीय व्यवसाय सांभाळून कोरोना रुग्णांच्या मदतीसाठी धावून आले आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून ते नियमीतपणे स्वतः जेवण तयार करुन हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असलेल्या कोरोना रुग्णांपर्यंत पोचवण्याचे काम करतात. त्यांच्या या अन्नदान सेवेचे पंढरपुरातील वैद्यकीय क्षेत्रात कौतुक होत आहे. (Doctor sandeep and archana shedge from pandharpur are giving free meals to corona patients)

वाढत्या कोरोना संसर्गामुळे पंढरपूर शहर व तालुक्‍यात रुग्ण संख्या वाढू लागली आहे. शहरातील सर्व हॉस्पिटल रुग्णांनी भरली आहेत. अशा संकट काळात कोरोना रुग्णांना दोन घास जेवण मिळावे, या सामाजिक जाणिवेतून व माणुसकीच्या नात्याने शहरातील डॉ. संदीप व अर्चना शेडगे या डॉक्‍टर दाम्पत्याने कोरोना रुग्णांसाठी "मायेचा घास' ही संकल्पना सुरु केली.

गेल्या आठ दिवसांपासून डॉक्‍टर शेडगे दाम्पत्य विविध हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असलेल्या सुमारे 100 हून अधिक गरजू व गरीब रुग्णांपर्यंत पोळी, भाजी, भात असं चांगल्या दर्जाचे भोजन स्वतः तयार करून मोफत पोच करण्याचे काम करतात. सध्या शहरात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे रुग्णांची व त्यांच्या नातेवाईकांची गैरसोय होवू नये व उपाशी पोटी कोणी झोपू नये, ही भावना मनात ठेवून डॉक्‍टर शेडगे दाम्पत्याने हा उपक्रम सुरु केला आहे.

त्यांच्या या मोफत अन्नदान सेवा उपक्रमाला माजी मुख्याध्यापिका व जिजाऊ महिला ब्रिगेडच्या तालुका अध्यक्षा सगुणा शेडगे यांनी ही हातभार लावला आहे. त्या स्वतः जेवण वाटपाचे काम करतात. शहरात 1 जून पर्यंत कडक लॉकडाऊन आहे. तो पर्यंत रुग्णांना मोफत जेवण देण्याचा आम्ही संकल्प केला असून तो आम्ही पूर्ण करणार असल्याचे डॉ. संदीप व अर्चना शेडगे यांनी सांगितले. सागर शेडगे, ऐश्वर्या शेडगे, स्वाती पवार हे यासाठी परिश्रम घेत आहेत. (Doctor sandeep and archana shedge from pandharpur are giving free meals to corona patients)