Solapur School News : आनंददायी, संस्कारक्षम शाळेतील डबा भोजन

eat tiffin with school buddies it help to improve mental and social development esakal

सकाळ वृत्तसेवा Solapur News : शेजाऱ्यासोबत जेवणाची अंगतपंगत, शाळेत एकत्र डबा खाणे यामधून आपण एक व समान आहोत हा संस्कार मुलांच्या मानसिक व सामाजिक विकासाचे पोषण करणारा ठरतो. घराच्या बाहेर पडता मुले पहिल्यांदा शेजारी जातात व नंतर शाळेत जातात. त्यांना घरच्या सोबत जेवण करणे, शाळेत मित्रासोबत डबा खाणे व शेजारील मुलांसोबत अंगतपंगत करणे या पद्धतीने भोजन संस्कारास सामोरे जातो. यातून संवाद कौशल्ये, संस्कार व ज्ञानही ग्रहण करतो. जागरूक पालकांनी या तीनही प्रकाराची संधी मुलांना आवर्जून द्यायला हवी. संस्कार गोपाळकाल्याचा उपजोनियां पुढती येऊं, काला खाऊं दही भात या या शब्दात संत तुकाराम महाराज यांनी गोपाळ काल्याचे महत्त्व सांगितले आहे. आपसांतील भेद बाजूला ठेवून सर्वांनी अन्न एकत्र सेवन करण्याची ही परंपरा मानवता व सामाजिक समानतेचे पोषण करणारी ठरते. ठळक बाबी एकत्र जेवणाची सवय लागते

घरात असताना चिडचिड, हट्ट करण्याची सवय मोडते

आपल्या घास इतरांना देण्याचा संस्कार रुजतो

जे डब्यात दिले आहे तेच खाण्याची सवय लागते

इतरांशी स्नेहाने राहण्याचा संस्कार

आपल्या डब्यातील पदार्थ इतरांना देण्याचा संस्कार सकारात्मक परिणाम जेवण करताना न सांडता व्यवस्थित जेवण्याची सवय मुलांना शाळेतच लागते. शाळांनीदेखील पोळी व भाजीचा डबा सक्तीचा केल्याने डब्याच्या नावाखाली मुलांना तेलकट पदार्थ देणे, जंक फूड, पोळी केवळ चटणी देणे, अपुरे अन्न देण्याचे प्रकार बंद झाले आहेत. घरच्या जेवणापेक्षा मुले शाळेत इतर मुलांसोबत आनंदाने जेवण घेतात हा अनुभव शिक्षक व पालकांना येऊ लागला आहे. अंगतपंगत ही पद्धत कालबाह्य होत असली तरी विभक्त कुटुंबात असतील तरी त्याचे महत्त्व अबाधित आहे. विभक्त कुटुंबातील ताणतणाव, आजी-आजोबांचा अभाव हे दोन घटक लहान मुलांच्या विकासाला अडथळे बनले आहेत. याशिवाय टीव्ही किंवा मोबाईल पाहत जेवणे या गैरप्रकाराची भर पडली आहे. मुलांचे समवयस्क कुणीच नसल्याने त्यांच्या जेवणाचा आनंद वाढत नाही. आईबाबा देखील मुलांना जेवण संपविण्याची घाई करणे, खाण्यासाठी वेळप्रसंगी मारणे, कौटुंबिक संबंधाचा ताण मुलावर काढणे असे प्रकार करतात. विशेषतः घरात एकुलत्या एक अपत्याला हा त्रास जास्त येतो. त्यातुलनेत शेजारील समवयस्क मुलांसमवेत अंगतपंगत अधिक आनंददायी ठरते. यामुळे जेवण्यास टाळाटाळ करणे, हट्ट करणे, चिडचिड करणे या गोष्टीपासून बाजूला होत इतर मुलांसोबत जेऊ लागतात. त्यांच आहार देखील वाढत असल्याचा अनुभव असतो. आम्ही शाळेत मुलांना पोळी भाजीचा डबा आणण्यास सांगतो. तसेच जेवणापूर्वी प्रार्थना म्हणवून घेतो. ज्याला डबा नाही त्याला सर्वजण स्वतःच्या डब्यातील एक घास द्यायला सांगतो. या डब्यातून आनंददायी सहजीवनाचा संस्कार रुजविणे शक्य होते. बदलत्या काळात अनेक पालकांचा विद्यार्थ्यांना डबा देण्याकडे कल दिसत नाही. तसेच काही विद्यार्थीदेखील डबा नेण्याच्या मानसिकतेत दिसत नाहीत. पण हे चुकीचे वाटते. - संतोषी शेंडे, शिक्षिका, भारती विद्यापीठ, बाल विकास विभाग, सोलापूर घरात मुलांसह सर्वांनी आनंदाने जेवण करायला हवे. मुलांची खाद्यपदार्थाबद्दलची जिज्ञासा समजून घेत योग्य उत्तरे त्याला द्यायला हवी. विविध पदार्थाची वैशिष्ट्ये सांगत असताना मुलाचे संवाद कौशल्य वाढते. शाळेत एकत्र डबा खाताना तो इतरांच्या खाद्य परंपरा देखील समजून घेतो. तो इतरांशी खाद्यपदार्थांची देवाणघेवाण करतो. आनंदात जेवण केल्यावर ते मुलांच्या आरोग्यासाठी लाभदायी ठरते. - डॉ. संपदा अनवेकर, मानसोपचारतज्ज्ञ, सोलापूर