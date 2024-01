Solapur News : ना दुष्काळाची मदत, ना अवकाळीची भरपाई; राज्यातील ५१ लाख शेतकरी प्रतीक्षेत; पीकविमा, दूध अनुदानही मिळेना

farmers did not get compensation of drought rain damage crop solapur agriculture esakal

तात्या लांडगे Solapur News : राज्यातील ४० तालुक्यांसह १२२८ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. केंद्रीय पथकाने पाहणी करून आता महिना होतोय, तरीदेखील राज्यभरातील ४२ लाख शेतकऱ्यांना दुष्काळी मदत मिळालेली नाही. दुसरीकडे राज्यातील नऊ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना अवकाळीचा दणका बसला. त्यांना शासनाने दुप्पट मदत देण्याचा निर्णय घेतला, पण अद्याप दमडीही मिळालेली नाही. दूध अनुदानाचीही प्रतीक्षा असून गतवर्षीचे कांदा अनुदानही शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही हे विशेष. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर धरणांनी तळ गाठला असून जमिनीची पाणीपातळी देखील एक मीटरने खाली गेली आहे. नुकसानीचा फटका सहन केलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून अद्याप दुष्काळ, अवकाळीची मदत मिळालेली नाही. दुसरीकडे दूध दराचे भाव कमी झाले असून कांदा निर्यातबंदीमुळे कांद्यालाही समाधानकारक भाव मिळत नाही. पीकविम्याचा २५ टक्के अग्रिम अजूनपर्यंत बहुतेक शेतकऱ्यांना मिळू शकलेला नाही. राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पथकाने नुकसानीची पाहणी केली. तत्पूर्वी, राज्य सरकारने केंद्राकडे मदतीचा प्रस्तावही पाठविला. मात्र, ना राज्य सरकारकडून ना केंद्राकडून शेतकऱ्यांना मदत मिळाली. अवकाळीने राज्यातील चार लाखांहून अधिक हेक्टरवरील पिके वाया गेली. त्याचीही मदत अजून मिळालेली नाही. शेतकरी आत्महत्या वाढलेल्या असतानाही राज्य सरकारकडून नुसत्याच घोषणा केल्या जात आहेत. सरकारकडून बळिराजाला कधीपर्यंत मदत मिळेल, यावर अधिकारीही स्पष्टपणे सांगू शकत नाही अशी वस्तुस्थिती आहे. दरम्यान, राज्यात २०२२ मध्ये दोन हजार ९४२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. आता २०२३ मध्ये दोन हजार ८००पर्यंत शेतकऱ्यांनी जगाचा निरोप घेतला आहे. दोन वर्षांत पावणेसहा हजार शेतकरी आत्महत्या विद्यमान सरकारने सत्तेवर येताच ‘आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र’ची घोषणा केली. परंतु, धक्कादायक बाब म्हणजे जानेवारी २०२२ ते डिसेंबर २०२३ या दोन वर्षांत राज्यातील पाच हजार ७४२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे मदत व पुनर्वसन विभागाकडील माहितीवरून समोर आली आहे. मदतीच्या प्रतीक्षेतील अंदाजित शेतकरी दुष्काळग्रस्त शेतकरी - ४२.११ लाख

अवकाळी बाधित शेतकरी - ९.०२ लाख

पीकविमा अग्रिमची प्रतीक्षा - ११ लाख

एकूण शेतकरी - ६२.१३ लाख