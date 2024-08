Solapur News : स्व. भालकेनी 11 वर्षात परिचारक गटाला कधीही त्रास दिला नाही; शिवानंद पाटील

in 11 years bharat bhalke has never troubled paricharak group shivanand patil Sakal

हुकूम मुलाणी ​ मंगळवेढा : स्व. भारत भालके यांनी या मतदारसंघात 11 वर्ष म्हणून काम केले मात्र त्यांनी परिचारक गटाला कधीही त्रास दिला नाही. ज्यांना मोठ्या मालकाची शपथ घालून निवडून आणले त्यांनी मात्र परिचारक गट संपवायचा प्रयत्न केल्याचा आरोप दामाजी कारखान्याचे अध्यक्ष शिवानंद पाटील यांनी केला.