पारेवाडीत सख्ख्या भावानेच केली बहिणीची फसवणूक !

करमाळा (सोलापूर) : पारेवाडी (ता. करमाळा) येथील सख्ख्या भावानेच बहिणीची फसवणूक (Fraud) केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी बहिणीच्या फिर्यादीवरून करमाळा पोलिसात (Karmala Police) चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. सुमन आबा सरकाळे (वय 61, रा. पारेवाडी, ता. आष्टी, जि. बीड, सध्या रा. शिंदे चाळ, राठोड ट्रान्सपोर्ट जवळ, उल्हासनगर, ठाणे) यांनी फिर्याद दिली आहे. (In Parewadi, a brother cheated his sister and got the land in his name-ssd73)

सरकाळे यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे की, माझे माहेर पारेवाडी (ता. करमाळा, जि. सोलापूर) आहे. माहेरचे नाव सुमन नामदेव देवकर असे आहे. दादासाहेब, विकास, बिभीषण व तुषार देवकर हे माझे चार भाऊ तसेच सिंधू आण्णासाहेब निंबाळकर ही एक बहीण असून ती विवाहित आहे. ती तिच्या सासरी आळणी (जि. उस्मानाबाद) येथे आहे. वडिलांचे तीन वर्षांपूर्वी निधन झाले. मोठा भाऊ दादासाहेब देवकर हा पोलिस खात्यामध्ये नोकरीस होता. 1994 मध्ये पारेवाडी येथील शेतीमधील 75 आर जमीन भाऊ दादासाहेब नामदेव देवकर यांच्याकडून खरेदी केली होती. ही जमीन खरेदी करतेवेळी आम्ही दुय्यम निबंधक कार्यालय, करमाळा येथे कायदेशीर दस्त नोंदवला होता. त्यावरून पारेवाडी येथील शेतीमधील 75 आर क्षेत्राचे 7/12 उताऱ्यास माझे नाव देखील लागले होते. त्यावरून मी सदरची जमीन मजुरांकडून कसत होते.

परंतु, मी नोकरीसाठी मुंबई येथे असल्याने जास्त काळ पारेवाडीकडे राहणे शक्‍य नव्हते. दरम्यान, 1996 मध्ये भाऊ दादासाहेब देवकर याने माझ्या मालकीची पारेवाडी येथील जमीन माझ्या नावाची तोतया स्त्री दुय्यम निबंधक कार्यालय येथे उभी करून ती ही सुमन आबा सरकाळे असल्याचे भासवून ती जमीन मुक्ताबाई शिंदेला दस्त नोंदवून खरेदी करून दिली आहे. सदर तोतया उभी करण्यात आलेल्या स्त्रीला शांताराम निवृत्ती मोहिते (वय 65), चंद्रकांत नामदेव घाडगे (वय 65), सतीश दगडू शेळके (वय 54) व दादासाहेब नामदेव देवकर यांनी खोटी साक्ष देऊन ओळख दिली आहे. 5 ऑक्‍टोबर 1996 रोजी माझी जमीन खरेदी केल्याचे करमाळा येथील रजिस्टर कार्यालयात दर्शवले आहे. परंतु, सदर दिवशी मी मुंबई येथे होते. परंतु, माझा सख्खा भाऊ दादासाहेब नामदेव देवकर याने माझ्यासारखी दिसणारी एक दुसरीच स्त्री करमाळा येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात उभी केली. यामुळे मुक्ताबाई शिंदे व दादासाहेब देवकर यांनी त्यांचा फायदा होण्यासाठी खोटी कागदपत्रे देऊन दिशाभूल करून दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंद केला आहे. मी दादासाहेब देवकर यास जमीन परत देण्याबाबत विनंती केली; परंतु तो मला शिवीगाळ व धमकी देत असल्याने आतापर्यंत तक्रार दिली नव्हती, असेही फिर्यादीत म्हटले आहे.