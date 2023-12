Solapur News: तीळ व मोहरीच्या तेलाची मोठी मागणी

in winter til and mustard oil demand for bone massage healthy sakal

सकाळ वृत्तसेवा सोलापूर : हिवाळ्यात घरी आबालवृद्धांना मसाजसाठी पारंपरिक तिळाचे व सरसो (मोहरी) तेलांची मोठ्या प्रमाणात विक्री होत असते. हिवाळा आला की, घरातील सर्वच वयोगटातील सदस्यांकडून मसाजसाठी पारंपरिक तेलाचा वापर केला जातो. विविध प्रकारची तेले बाजारात आली असली तरी सर्वसाधारण सर्वांसाठी ही दोनच तेले प्रामुख्याने वापरली जातात. कोवळ्या उन्हात बसून लहान मुले, ज्येष्ठांना या तेलाने मसाज करून दिली जाते. हातापायाला तेल चोळून उन्हाचा सकारात्मक परिणाम त्यात साधला जातो. हातपायांच्या सांध्यांना तेल लावून ते चोळून जिरवण्याची परंपरा आजही कायम आहे. तिळाच्या तेलाचा वापर अनेक अन्नपदार्थात तर केला जातोच पण यातील औषधीय गुणांमुळे तिळाच्या तेलाचा वापर हा त्वचेला उजळण्यासाठी आणि केसांचे पोषण करण्यासाठीही केला जातो. तिळाच्या तेल हे बियांपासून काढले जाते. तिळाच्या बिया या छोट्या आणि पिवळ्या करड्या रंगाच्या असतात. सरसोचे तेल उत्तर भारतातून मोठ्या प्रमाणात विक्रीसाठी येते. त्याचा उपयोग देखील उत्तर भारतात सर्वाधिक प्रमाणात केला जातो. शरीराकडून तिळाचे तेल सर्वाधिक शोषले जाते त्यामुळे ते अधिक वापरण्यात येते. ठळक बाबी तीळ व सरसो ही तेले मसाजसाठी सर्वाधिक उपयुक्त

सरसो तेलाचा थोडासा उग्र वास तरीही उपयोगी

तीळ तेलाचा वापर सर्वाधिक

शरीराकडून सर्वाधिक शोषून घेणारे तीळ तेल

तीळ तेलाचा इतर अनेक गोष्टीसाठी वापर

वनऔषधी व आयुर्वेदिक विक्रेत्यांकडून चांगली विक्री

तान्ह्या बाळापासून ते वृद्धापर्यंत तेलाचा मसाजसाठी उपयोग सर्वसाधारणपणे मसाजसाठीच्या तेलात ब्रॅंडींग वाढले असले तरी घरगुती मसाज तेले म्हणून तीळ व सरसो (मोहरी) तेले वापरली जातात. या तेलावर प्रक्रिया करून अनेक प्रकारची तेले ब्रॅण्ड स्वरूपात येत असतात. पण ती अगदी छोट्या पॅकमध्ये मिळतात. प्रत्यक्षात ही तेले संपूर्ण हंगामात कोवळ्या उन्हात मसाजसाठी वापरण्याची पद्धत अजूनही अनेक कुटुंबामध्ये आहे. त्यामुळे या तेलाचे महत्त्व मोठे आहे. - मोहनीश पाटणकर, औषध निर्माते, सोलापूर