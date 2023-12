Inspiring Story : देगाव येथील अनसूयाला १८ लाखांची शिष्यवृत्ती!

inspiring story of anusaya waghmare she got 18 lakh scholarship for america education Sakal

सकाळ वृत्तसेवा Solapur News : देगाव (ता.उत्तर सोलापूर) येथील अनसूया नवनाथ वाघमारे हिने अमेरिकेतील शिक्षणासाठी १८ लाख रुपयांची शिष्यवृत्ती मिळवण्यात यश प्राप्त केले आहे. देगाव येथील नवनाथ वाघमारे यांची अनसूया ही कन्या आहे. नवनाथ वाघमारे यांनी मुलींना सर्वोत्कृष्ट शिक्षण देत सर्व प्रगतीच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या. वडिलांचा विश्वास सार्थ ठरवत अनसूयाने मोठी कामगिरी केली आहे. सध्या ती मुंबई येथे राहात व शिक्षण घेत आहे. अनसूया वाघमारे हिचे पहिली ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण सीबीएसई बोर्डाच्या माध्यमातून अ‍ॅटोमीक एनर्जी सेंट्रल स्कूल, अणुशक्तीनगर मुंबई येथून झाले. तिने दहावीला ८७ टक्के तर बारावीला ९२ टक्के गुण मिळविले. आता तिला बॅचलर इन कॉम्प्युटर सायन्स या पुढील पदवीच्या शिक्षणासाठी युनिव्हर्सिटी ऑफ आयडाहो या अमेरिकेतील विद्यापीठाची शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. आयडीबी या संस्थेमार्फत घेण्यात आलेल्या ऑफलाइन पात्रता परीक्षेत अनसूया हिने आय.इ.एल.टी.एस. परीक्षेमध्ये नऊपैकी सात बँड मिळविले. एस.ए.टी. परीक्षेत १६०० पैकी ११०० गुण मिळविले आहेत. तसेच ४५ मिनिटे चाललेल्या ऑनलाइन मुलाखतीत अपेक्षित उत्तरे दिली. यामुळे ती शिष्यवृत्ती मिळविण्यास पात्र ठरली आहे. आता ती चार वर्षे अमेरिकेतच स्थायिक होऊन आपले शिक्षण पूर्ण करणार आहे. आपल्या पुढील शिक्षणासाठी ती जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अमेरिकेला रवाना होणार आहे. त्याचबरोबर शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर परत भारतात आल्यावर सॉफ्टवेअर डेव्हलपर होणार आहे. तसेच आपल्या या यशात शिक्षकांसह आई नीता, आजोबा दत्तात्रय, आजी पद्मिनी वाघमारे, तेजा घंटे व कल्पना घंटे यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभल्याचे तिने सांगितले. वडिलांकडून प्रोत्साहन अनसूयाचे वडील नवनाथ वाघमारे हे भाभा अणुसंशोधन केंद्र मुंबई येथे ग्रेड एक वाहनचालक पदावर कार्यरत आहेत. त्यांनीच तिला उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन व पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी सांगितले की, आपण स्वतः: जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत शिकलो आहोत. मात्र आपल्याला शिक्षण किती महत्त्वाचे आहे, याची जाणीव असल्याने आपण मुलीच्या शिक्षणाला प्राधान्य दिले. मुलीनेही त्याचे चीज केले, याचा आपल्याला अभिमान आहे.