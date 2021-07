शेतकऱ्यांनो, विमा कंपन्यांना द्या 72 तासांत पिकांच्या नुकसानीची सूचना!

जुलै महिन्यामध्ये राज्यातील काही भागात अतिवृष्टीने तसेच पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेती पिकांचे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास येत आहे.

सोलापूर : यंदा जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे. खरीप हंगाम (Kharif season) 2021 मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत (Prime Minister Crop Insurance Scheme) सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी पावसामुळे किंवा अन्य बाबींमुळे होणाऱ्या पीक (Crop) नुकसानीची माहिती 72 तासामध्ये विमा कंपन्यांना (Insurance company) द्यावी, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने (District Superintendent Agriculture Officer Ravindra Mane) यांनी केले आहे. (It is mandatory to give information of crop loss to the insurance companies within 72 hours-ssd73)

स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती (Localized Calamities) या जोखमीच्या बाबीअंतर्गत गारपीट, भूस्खलन, विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यास, ढगफुटी, वीज कोसळल्यामुळे लागणारी नैसर्गिक आग यामुळे होणाऱ्या नुकसानीपोटी विमा संरक्षण प्राप्त होते. जुलै महिन्यामध्ये राज्यातील काही भागात अतिवृष्टीने (Heavy Rain) तसेच पूरसदृश (Flood) परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेती पिकांचे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. पीक विमा संरक्षण घेतलेल्या अधिसूचित पिकांचे वरील बाबींमुळे नुकसान झाल्यास पीक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पीक नुकसानीची पूर्वसूचना शेती पिकांचे नुकसान झाल्यापासून 72 तासांमध्ये विहित मार्गाने विमा कंपनीस देणे आवश्‍यक आहे.

विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी सर्व्हे नंबरनुसार बाधित पीक व बाधित क्षेत्राबाबत घटना घडल्यापासून 72 तासांच्या आत क्रॉप इन्शुरन्स ऍप, संबंधित विमा कंपनीचे टोल फ्री क्रमांक, बॅंक, कृषी व महसूल विभाग यांना कळवावे. नुकसान कळवताना सर्व्हे नंबर व नुकसानग्रस्त क्षेत्राचा तपशील कळविणे बंधनकारक आहे. शेतकऱ्यांनी वैयक्तिकरीत्या मोबाईल ऍपद्वारे (Crop Insurance App), विमा कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांक अथवा लेखी स्वरूपात विमा कंपनीच्या तालुका / जिल्हा कार्यालयात किंवा कृषी / महसूल विभागास माहिती देणे आवश्‍यक आहे. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही श्री. माने यांनी केले आहे.