mla jaywantrao jagtap letter to cm eknath shinde for 30 new st bus for karmala depo esakal

सोलापूर Karmala News : करमाळा आगारासाठी ३० नवीन बसची गरज माजी आमदार जयवंतराव जगताप; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन