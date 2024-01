PM Modi Solapur Visit : विकासाची फळे खाऊन सोलापूरच्या आमदारांच वजन वाढलं! मोदींचा आडाम मास्तरांना टोमणा

काय म्हणाले नरेंद्र मोदी?

आज मला खूप आंनद झाला. मी २०१९ मध्ये आडम मास्तरांना भेटलो होतो. तेव्हा ते खूप बारीक होते, आज विकासाची फळे खाऊन ते चांगलेच जाड झाले आहेत. हा देखील मोदींच्या गॅरंटीचा परिणाम आहे, असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आडाम मास्तरांना टोमणा मारला आहे. तर पुढे बोलताना मोदी म्हणाले, "तुमच्या घराची चावी देण्यासाठी मी स्वतः आलो आहे. आज मोदींनी एक गॅरंटी पूर्ण केली, मोदींची गॅरंटी म्हणजे गॅरंटी पूर्ण होण्याची गॅरंटी", असंही मोदी पुढे म्हणाले आहेत. (I met Adam Master in 2019. He was very thin then, today he has thickened considerably by eating the fruits of development - PM Narendra Modi )