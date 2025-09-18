सोलापूर

IT Park: साेलपूरकरांसाठी आनंदाची बातमी! 'आयटी पार्कसाठी जागेचा शाेध संपला'; ऑक्टोबरमध्ये पाठविणार चार जागांचा प्रस्ताव; काम अंतिम टप्प्यात

IT Park Coming Soon in Solapur: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योग्य जागा सुचवा, त्यावर आयटी पार्क उभारू, असे आश्वासन सोलापुरातील एका जाहीर कार्यक्रमात दिले होते. तशा सूचना प्रशासनाला दिल्या. त्यानुसार प्रशासनाने शहराच्या शेजारील तसेच शहरातील शासकीय व खासगी जागेचा शोध सुरू केला होता.
Solapur gears up for IT Park; land finalized, proposal expected in October.

Solapur gears up for IT Park; land finalized, proposal expected in October.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: आयटी पार्कसाठी जागेची शोधमोहीम थांबली असून, आता पाहणी केलेल्या जागांपैकी चार जागांचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. यामध्ये एनजी मिलची जागा, होटगी पाझर तलावाशेजारील खुली जमीन, विद्यापीठाशेजारी हिरज हद्दीतील खुली जागा व कोंडी येथील जागेबाबत परिपूर्ण माहिती संकलित करण्यात येत आहे. ही माहिती संकलित झाल्यानंतर ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात शासनाला प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.

Loading content, please wait...
Technology
jobs
Development
Land Acquisition
district
it park
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com