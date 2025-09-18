IT Park: साेलपूरकरांसाठी आनंदाची बातमी! 'आयटी पार्कसाठी जागेचा शाेध संपला'; ऑक्टोबरमध्ये पाठविणार चार जागांचा प्रस्ताव; काम अंतिम टप्प्यात

सोलापूर: आयटी पार्कसाठी जागेची शोधमोहीम थांबली असून, आता पाहणी केलेल्या जागांपैकी चार जागांचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. यामध्ये एनजी मिलची जागा, होटगी पाझर तलावाशेजारील खुली जमीन, विद्यापीठाशेजारी हिरज हद्दीतील खुली जागा व कोंडी येथील जागेबाबत परिपूर्ण माहिती संकलित करण्यात येत आहे. ही माहिती संकलित झाल्यानंतर ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात शासनाला प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योग्य जागा सुचवा, त्यावर आयटी पार्क उभारू, असे आश्वासन सोलापुरातील एका जाहीर कार्यक्रमात दिले होते. तशा सूचना प्रशासनाला दिल्या. त्यानुसार प्रशासनाने शहराच्या शेजारील तसेच शहरातील शासकीय व खासगी जागेचा शोध सुरू केला होता. त्यानुसार कमी वेळेत व कमी खर्चात उपलब्ध होणाऱ्या शासकीय जागांची पाहणी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी केली..त्यानंतर पुणे येथील आयटी उद्योजकांसह एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही या जागांची पाहणी करून पसंतीक्रम दर्शवला. त्यानुसार चारही जागांचा परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू असून ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात हा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले..प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरूशहराच्या मध्यवर्ती भागातील एनजी मिलची जागा, होटगी पाझर तलावाशेजारील खुली जमीन, विद्यापीठाशेजारी हिरज हद्दीतील खुली जागा व कोंडी येथील जागेबाबत परिपूर्ण माहिती संकलित करण्यात येत आहे. आयटी पार्कसाठी उपलब्ध होणारी एकूण जागा, जागेची मालकी, जागा उपलब्ध होण्यास लागणारा कालावधी, जागेचा नकाशा, रेल्वे स्थानक, विमानतळापासूनचे अंतर, राष्ट्रीय महामार्गापासूनचे अंतर, पाणीपुरवठा सुविधा यासह इतर सुविधांसह परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू आहे. चारपैकी आयटी उद्योजकांची कोणत्या जागेस अधिक पसंती आहे, त्याचाही उल्लेख प्रस्तावात असणार आहे..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.आयटी पार्कसाठी शहरातील जागांची आयटीच्या तज्ज्ञांसह पाहणी करण्यात आली आहे. चारही ठिकाणांबाबत परिपूर्ण माहिती संकलित करण्यात येत आहे. या चारही जागांचा प्रस्ताव शासनाकडे ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात पाठवण्यात येणार आहे.- कुमार आशीर्वाद, जिल्हाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.