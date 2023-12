Solapur News : पोषण आहारातील अंडे आता सहा रुपये; शासनाचा नवीन आदेश

student nutrition food eggs price will rs 6 new policy of govt solapur Sakal

सकाळ वृत्तसेवा Solapur News : केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेतून वार्षिक अंदाजपत्रकाच्या पाच टक्के निधीतून नावीन्यपूर्ण उपक्रमाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त पूरक पौष्टिक पदार्थ देण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार शालेय पोषण आहारात अंडी व केळीसह इतर स्थानिक फळ द्यायला सुरवात झाली. पण, प्रतिविद्यार्थी पाच रुपयांची अट सध्याच्या दराला धरून नव्हती. या पार्श्वभूमीवर आता प्रति अंड्यासाठी सहा ते सहा रुपये ८५ पैसे मिळणार असून तसा शासन निर्णय झाला आहे. नावीन्यपूर्ण उपक्रमाअंतर्गत मंजूर निधीतून २३ आठवड्यासाठी नियमित पोषण आहारासोबत अंडी किंवा केळी देण्याचा निर्णय ७ नोव्हेंबरला झाला. पण, अंड्याचा दर वाढवून मिळावा, पाच रुपयात अंडे मिळत नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना अंडे मिळत नव्हते. काही शाळांमध्ये एक अंडे दोन विद्यार्थ्यांना द्यावे लागत होते. त्यावर ‘अंडे सहा रुपयाला अन्निधी पाच रुपये असे वृत्त ‘सकाळ’ने प्रकाशित केले होते. दुसरीकडे शिक्षक संघटना तसेच महिला बचत गटांनीही त्यासंदर्भात शासनाला निवेदने दिली होती. त्यानुसार अधिवेशन संपताच शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने अंड्याचे दर वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला. आता राष्ट्रीय अंडी समन्वय समितीच्या संकेतस्थळावरून अंड्याचे दर पाहून संबंधित जिल्हा परिषदांना तेवढा निधी मिळणार आहे. अंडी खाणारे विद्यार्थी किती? शालेय पोषण आहारात सध्या अंडी व केळी दिली जात आहे. पण, अंडी खाणारे व फळे खाणारे विद्यार्थी किती याची आकडेवारी अद्याप समोर आलेली नाही. मार्गशीर्ष महिना असल्याने सध्या अंडी खाणारे विद्यार्थी कमी झाल्याचे सांगण्यात आले. तर काही विद्यार्थी कधी अंडी तर कधी केळी खातात, असेही सांगितले जात आहे. आता निधी देताना ही आकडेवारी महत्त्वाची असणार आहे. शासनाच्या नवीन आदेशानुसार... २०२३- २४ या आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना आता अंडी व स्थानिक फळे देण्याचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. पण, अंडे किंवा स्थानिक फळ, यासाठी प्रतिविद्यार्थी पाच रुपये खर्च करावेत, अशी अट होती. तेवढ्या रकमेत अंडे येत नसल्याने शाळांसमोर पेच निर्माण झाला होता. त्यावर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने नवीन आदेश काढून ’राष्ट्रीय अंडी समन्वय समिती’च्या संकेतस्थळावरील दरानुसार अंड्याची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे.