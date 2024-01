Solapur News : स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धा : सोलापूर महापालिकेला चौदावा क्रमांक; थ्री स्टार आणि ओडीएफ प्लस प्लस मानांकन

Swachh Survekshan update solapur corporation rank 14th three star and odf plus ranking sakal

सकाळ वृत्तसेवा Solapur News : केंद्र सरकारच्या वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षणात महाराष्ट्राने पहिला क्रमांक पटकावला आहे. महाराष्ट्र देशातील सर्वाधिक स्वच्छ राज्य म्हणून निवडण्यात आले आहे. दरम्यान, या सर्वेक्षणात सोलापूर महापालिकेस राष्ट्रीय स्तरावर ६३ वा क्रमांक आणि राज्य स्तरावर १४ वा क्रमांक प्राप्त झाला आहे. विशेष म्हणजे सोलापूर महापालिकेस यापूर्वी मिळाले नसलेले थ्री स्टार आणि ओडीएफ प्लस प्लसचे मानांकनही प्राप्त झाले आहे. भारत सरकारचा गृहनिर्माण आणि शहरी कार्य मंत्रालयाने स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारांची घोषणा केली आहे. वार्षिक सर्वेक्षणात सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून इंदूरची पुन्हा निवड झाली आहे. इंदूरने सलग सातव्या वर्षी पहिला क्रमांक पटकावला आहे. गुजरातमधील सूरत दुसऱ्या क्रमांकवर आहे. तर नवी मुंबईने तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार महापालिका आयुक्त शीतल तेली - उगले आणि उपायुक्त मच्छिंद्र घोलप यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक आयुक्त शशिकांत भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली सोलापूर महापालिकेने स्वच्छ सर्वेक्षण थ्री स्टार मानांकनासाठी सहभाग नोंदवला होता. यापूर्वी हे मानांकन सोलापूर महापालिकेला मिळाले नव्हते. अखेर या स्पर्धेत सोलापूर शहरातील सर्वांगीण स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, रस्ते स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण त्याचबरोबर जुन्या कचऱ्यावर प्रक्रिया या सर्वांचा बाबींचा विचार करून हे मानांकन दिले आहे. महापालिकेच्या स्वच्छता कामात सुधारणा स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३ चा पुरस्कार सोहळा आज (ता. ११) सकाळी ११ वाजता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते भारत मंडपम, नवी दिल्ली येथे पुरस्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. या पुरस्कार सोहळ्यामध्ये देशातील सर्व शहरांच्या स्वच्छता रँकिंगची यादी जाहीर करण्यात आली. त्यामध्ये सोलापूर शहराला राष्ट्रीय स्तरावर ६३ वा क्रमांक व राज्य स्तरावर १४ वा क्रमांक प्राप्त झालेला आहे. मागच्या वर्षी याच अभियानामध्ये सोलापूर शहराला राष्ट्रीय स्तरावर ८८ वा क्रमांक व राज्य स्तरावर १७ वा क्रमांक होता.