सलगर बुद्रुक (सोलापूर) : ज्या मरवडे गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये नियोजना बाबतीत कोरोना पॅटर्न आदर्शवत ठरत असताना दुसरीकडे मात्र सलगर बुद्रुक प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर (salgar budruk primary health center) लसीकरणाबाबतीत (vaccination) नियोजन शून्य कारभार होत असल्याने एकाच तालुक्यातील दोन गावामधली वेगवेगळी परिस्थिती असल्याचे चित्र आहे. ज्या लोकांचे प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांशी जवळीक आहे, अशांना लस दिली जाते व जे सर्व सामान्य नागरिक आहेत अशांना वेगवेगळी कारणे दाखवून परत पाठवले जात असल्याचे नागरिकांनी 'सकाळ' शी बोलताना सांगितले. (vaccination is not planned at salgar budruk primary health center)

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात विशेषतः नुकतीच पोट निवडणूक होऊन गेलेल्या मंगळवेढ्यामधील गावागावांमध्ये कोरोनाने थैमान घातले आहे. अशी भयावह परिस्थिती असताना देखील सलगर बुद्रुक येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर वेगळाच सावळा गोंधळ सुरू आहे. ज्यांचा वशिला आहे, त्यांना प्राधान्य क्रमाने लस दिली जात असल्याने गावातील नागरिकांमध्ये संतापाची भावना आहे.

नियोजनाचा अभाव

लस देण्यासाठी प्रशासनाकडून जे नियम सांगितले आहेत, त्या नियमांची राजरोसपणे पायमल्ली होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर लस घेण्यासाठी गेलेल्या लोकांना ग्रामपंचायत किंवा गुरुजीकडून ऑनलाईन पास आणण्यासाठी सांगितले जाते. गुरुजीकडे गेल्यावर आम्हाला याबाबत काही माहिती नसल्याचे सांगितले जाते. मुख्याध्यापकांना विचारल्यानंतर आम्हाला काहीच माहिती नसल्याचे बोलले होते. केंद्रप्रमुख म्हणतात लस आल्यानंतर आम्ही काम करू, गट विकास अधिकारी म्हणतात, ऑनलाईन पास देण्यासाठी गुरुजींची ऑर्डर काढली आहे. तालुका आरोग्य अधिकारी म्हणतात की गावपातळीवरील कमिटी निर्णय घेत असते. एकूणच सर्व सामान्य माणसांना लस घेण्यासाठी कसरत करूनही आल्या पावली घरी जावे लागते. दरम्यान लस केव्हा येते व कुणाला दिली जाते हे कळत नसल्याने याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

लसीचे काम ऑफलाईनच

प्रशासनाकडून आदेश असताना देखील ऑनलाईन लसीकरण न करता सलगर बुद्रुक आरोग्य केंद्रावर व त्या अंतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रावर मनमानी पध्द्तीने व वशीलेबाजीने ऑफलाईन लस दिली जात आहे. शासन नियमाला धाब्यावर बसवून लसीकरणाची ऑफलाईन मोहीम कोणाच्या आशीर्वादावर चालवली आहे याची चौकशी व्हावी अशी मागणी नागरिक करत आहेत.

काय आहे सुधारित आदेश

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून निघालेल्या सुधारित आदेशानुसार लसीकरणासाठी निवडलेल्या लाभार्थ्यांना मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी स्लिप द्यावी व ग्रामसेवकांनी त्यांना या कामात मदत करावी असा शासन आदेश निघून आठवडा उलटून गेला तरी आरोग्य केंद्रामार्फत या आदेशाला केराची टोपली दाखवून स्वत:च्या मर्जी प्रमाणेच लसीकरण सुरू ठेवले आहे.

यावेळी एस.पी.चपळगावकर म्हणाले, आरोग्य सहायिका प्राथमिक आरोग्य केंद्र सलगर बुद्रुक - येथील आरोग्य केंद्रामध्ये जवळपास लसीकरणाचे काम ऑफलाईन पध्द्तीने झाले आहे. त्यामुळे इथून पुढे लस देताना ऑनलाईन पध्द्तीने लस दिली जाणार आहे. ग्रामपंचायतीकडून जी यादी दिली जाईल त्याच लोकांना लस दिली जाईल.

सलगर बुद्रुकचे माजी उपसरपंच रामचंद्र जाधव म्हणाले, येथील आरोग्य केंद्रावर मनमानी पध्द्तीने लसीकरण केले जात आहे. ऑनलाईन पध्द्तीने नाव सांगून सर्वसामान्यांना परत पाठवले जाते व ऑफलाईन पध्द्तीने लस दिली जाते. ऑफलाईन पध्द्तीने का लस दिली याची चौकशी होऊन यात गैरप्रकार करणाऱ्यावर कारवाही व्हावी. नाहीतर प्राथमिक आरोग्य केंद्रापुढे आंदोलन केले जाईल.

सलगर बुद्रुक जिल्हा परिषद केंद्र शाळेचे मुख्याध्यापक आर एस बिराजदार म्हणाले, लसीकरणासाठी ऑनलाईन करून घेण्यासाठी शासन स्तरावरन आम्हाला काहीही सांगण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आम्ही ते काम करत नाही.

मंगळवेढाचे गटविकास अधिकारी सुप्रिया चव्हाण म्हणाल्या, लसीकरण मोहिमेत सुसूत्रता असावी म्हणून ऑनलाईन पध्द्तीने लसीकरण व्हावे यासाठी गावोगावच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील मुख्याध्यापकांना आदेश काढले आहेत. त्या त्या गावातील मुख्याध्यापिकांनी आपल्या गुरुजींच्या माध्यमातून जबाबदारी पूर्वक लसीकरणाची पास द्यायची व्यवस्था करावी. (Vaccination is not planned at Salgar Budruk Primary Health Center)