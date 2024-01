Solapur News : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे विमान कुठे उतरविणार? आमदार रोहित पवार यांचा सवाल

where land Helicopter of pm narendra modi ask mla rohit pawar solapur airport issue esakal

सकाळ वृत्तसेवा Solapur News : विमानतळासाठी कारखान्याचे चिमणी पाडणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे विमान सोलापुरात कुठे उतरवणार आहेत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न घटनादुरुस्ती शिवाय सुटणार नाही हे लक्षात घेऊन महायुतीच्या नेत्यांनी घटना दुरुस्तीची मागणी पंतप्रधानांसमोर मांडण्याची हिंमत करावी असे मत आ. रोहीत पवार यांनी व्यक्त केले. येथील श्रमिक पत्रकार संघात आयोजित पत्रपरिषदेत राजकीय प्रश्नावर मते मांडली. ते म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोलापुरात येत आहेत. काही महिन्यापूर्वी विमानतळ उभारणार असे सांगून साखर कारखान्याची चिमणी पाडली. प्रत्यक्षात विमानतळ सुरुच झाले नाही. आता मोदींचे विमान कुठे उतरणार हाच खरा प्रश्न आहे. आरोग्य खात्यात आठ हजार कोटीचा घोटाळा झाला आहे. त्यानंतर रुग्णवाहिका खरेदीची अर्थ विभागाने परवानगी न घेता साठ कोटीच्या ऐवजी सहाशे कोटीची परवानगी घेण्यात आली. शासकीय दवाखान्यात लहान मुले व महिलांसाठी लागणारी कोणतीच औषधी मिळत नाहीत. महाआरोग्य शिबिरे घेताना परिसरातील आरोग्य केंद्राची औषधी गोळा केली जातात. मराठा, धनगर व मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न केवळ घटनात्मक दुरुस्तीने सुटणे शक्य होणार आहे. केंद्राने या प्रकारची दुरुस्ती करून एक निर्णय घेतला आहे. छगन भूजबळ हे आरक्षणावर बोलून जातीजातीत तेढ वाढवत आहेत. पण महायुतीचे नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदीसमोर या प्रश्नावर घटनादुरस्तीबाबत बोलत नाहीत. इकडे मात्र लोकांमध्ये फिरताना आश्वासने देत असतात.महाविकास आघाडीचे तीन सर्वेक्षणे सोलापुरात झाली आहेत. त्यामध्ये महाविकास आघाडीला महायुतीच्या तुलनेत जास्त पाठिंबा आहे हे दिसून आले आहे. महाविकास आघाडीत कोणाची नाराजी असेल तर त्यांनी नाराज होऊन विचारांची साथ सोडू नये ही अपेक्षा आहे. त्यामुळे कोणी महाविकास आघाडीच्या अन्य पक्षात गेले तर विचाराची साथ कायम असेलच. मिलिंद देवरा यांच्या वडिलांना खूप काही मिळाले आहे त्यांनी हे लक्षात ठेवून पक्ष सोडण्याची गरज वाटत नाही. निकालाला उशीर का झाला ? विधिमंडळाच्या अध्यक्ष नार्वेकरांनी अपात्र आमदाराबाबत जो निर्णय दिला आहे तो देतानाच्या काही गोष्टी ध्यानात घेता येतील. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची हिंगोलीत सभा सुरु असताना सभा संपेपर्यत त्यांनी निकाल वाचन सुरु केले नाही. तसेच अनेक वेळा दिल्लीला जाऊन आले. आमच्या बाबतीत ते निष्पक्ष निर्णय घेतील ही अपेक्षा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. बांधकामाच्या आधी मूर्तीस्थापनेची राजकीय घाई शंकराचार्यांनी राम मंदिर सोहळ्याला विरोध का केला हा त्यांचा अभ्यासाचा प्रश्न आहे. पण बांधकाम पूर्ण झालेच नसताना लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मूर्ती स्थापना सोहळ्याची राजकीय घाई केली जात असल्याचे दिसून येते. धार्मिक प्रश्नात या पद्धतीने राजकारण असू नये असे त्यांनी सांगितले.